Roxana Ruiz, quien mató a un hombre en defensa propia, tras agredirla sexualmente, fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión.

Fue condenada por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa, pues la jueza Mónica Palomino, del Poder Judicial del Estado de México, consideró que se extralimitó al defenderse.

PUBLICIDAD

La colectiva y defensa de Roxana buscaba la absolución por ese ilícito dada la agresión sexual de la que fue víctima por parte del hombre al que asesinó y que éste amenazó con matarla.

La resolución carece de perspectiva de género y manda el mensaje de que las mujeres no pueden defenderse de sus agresores pese a que el Estado no garantiza su seguridad y de que no existe justicia para ellas, acusó Elsa Arista, integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza y Comité Libertad

"A Roxana nunca se le ha tomado como víctima, nunca se le ha dado ese estatus siempre se le ha señalado como criminal y eso no es justo", señaló.

Roxana llegó a Nezahualcóyotl hacía siete años para buscar mejores condiciones de vida que en su estado natal en Oaxaca, pero en 2021, su agresor ingresó a su domicilio, la violó y amenazó con matarla; ella para defenderse lo asesinó.