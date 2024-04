Matan a candidato del PVEM en Vallarta

Guadalajara.- El médico Francisco Sánchez Gaeta, candidato del PVEM a síndico de Puerto Vallarta, fue hallado ayer sin vida luego de que el viernes reportaran su desaparición.

El Dr. Paco, como era conocido, formaba parte de la planilla de Luis Ernesto Munguía, candidato a alcalde por el Partido Verde Ecologista (PVEM), quien exigió la localización de los responsables del crimen.

La Fiscalía de Jalisco se negó a aclarar si este caso se investiga como homicidio y no dio detalles sobre la localización del cadáver.

De forma extraoficial se informó que los restos de Sánchez Gaeta se encontraron en su vehículo Chevrolet Aveo rojo en el kilómetro 29+500 de la Carretera Mascota a Las Palmas.

El cirujano de 38 años era regidor con licencia de Puerto Vallarta y fue coordinador de precampaña de Luis Ernesto Munguía.

“Con profunda tristeza, rabia e indignación me sumo a la pena que embarga a la familia de mi querido amigo Dr. Paco Sánchez por tan lamentable pérdida, no hay palabras que describan el sentir en estos momentos, ni mucho menos den consuelo a su tan apreciable familia. Su gran trayectoria, su calidad humana y su amor por Vallarta no debían terminar así”, lamentó Munguía.