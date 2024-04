Localizan muerto a aspirante a Síndico del PVEM en Vallarta

Guadalajara.- La Fiscalía de Jalisco investiga la muerte de Francisco Sánchez Gaeta, quien buscaba ser síndico de Puerto Vallarta, en la planilla del candidato a presidente Municipal del Partido Verde Ecologista (PVEM), Luis Ernesto Munguía.

Si bien la Fiscalía estatal se negó a difundir si este caso se investiga como homicidio o los detalles acerca de la localización del cadáver, Luis Ernesto Munguía, publicó un mensaje exigiendo que se localice a los responsables de este crimen.

"Con profunda tristeza, rabia e indignación me sumo a la pena que embarga a la familia de mi querido amigo Dr. Paco Sánchez por tan lamentable pérdida, no hay palabras que describan el sentir en estos momentos, ni mucho menos den consuelo a su tan apreciable familia. Su gran trayectoria, su calidad humana y su amor por Vallarta no debían terminar así", informó en sus canales oficiales.

"Exijo a las autoridades correspondientes den con los responsables. DEP querido amigo, mi candidato en la planilla, mi próximo síndico, mi gran hermano del alma, te vamos a extrañar y te prometo que no dejaremos sola a tu familia", lamentó Munguía.

De forma extraoficial se informó que Sánchez Gaeta estaba sin localizar desde el viernes y su cadáver fue hallado en su vehículo Chevrolet Aveo rojo aproximadamente a las 12:30 horas en Mascota.

Estaba en el kilómetro 29+500 de la Carretera Mascota a Las Palmas, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

El hombre de 38 años era regidor con licencia de Puerto Vallarta y fue coordinador de pre campaña de Luis Ernesto Munguía quien declaró que se conocen desde niños.

Está registrado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como miembro de planilla a sindicatura por el PVEM.

Era el segundo hombre del Verde en Vallarta En privado, Francisco Sánchez Gaeta se desempeñó como médico; en la esfera pública, fue el segundo operador más fuerte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puerto Vallarta.

El "Doctor Paco" -como era conocido- tenía 38 años y era médico cirujano y partero por la Universidad Lamar.

En 2021 contendió como candidato a síndico en la planilla de Luis Ernesto Munguía, aspirante a la Alcaldía, de quien fue su hombre más cercano.

Al ocupar la tercera posición de la lista, tras la derrota electoral Sánchez Gaeta asumió como regidor de representación proporcional.

En el 2024 la dupla iba por la revancha. De nueva cuenta Munguía se postuló por la presidencia municipal y el Doctor Paco buscaba la sindicatura, registrado otra vez en el lugar tres. Antes coordinó la precampaña.

Del Ayuntamiento guinda presidido de 2021 a 2024 por Luis Alberto "El Profe" Michel, Sánchez Gaeta fue uno de los mayores críticos y se mantuvo así en campaña.

Su última publicación en Facebook la hizo el 23 de abril y la dirigió a responder en video acusaciones de la candidata de Morena, "Chuyita" López, sobre guerra sucia.