¿Marea Rosa independiente?, no nos chupamos el dedo: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la independencia de la "Marea Rosa" al decir que nadie les creyó pues el pueblo no se está "chupando el dedo".

"Entonces, van a manifestarse, adelante. Cómo fue que al principio decían que eran independientes, bueno... ni modo que se les crea, si no nos estamos chupando el dedo, ¿quién les creyó? Qué no sabemos que la doctrina de la derecha es la hipocresía, para qué nos metemos en eso.

"Considerar que nos engañaron, si esa es su práctica cotidiana, como dicen una cosa dicen la otra y no pasa nada. Pero, independientemente de eso, todos tenemos derecho a manifestarnos y somos libres", comentó López Obrador en conferencia.

Las agrupaciones que conforman la llamada "Marea Rosa" acordaron respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) a la Presidencia.

El Frente Cívico Nacional, Sí por México y Unidos, entre otras, por fin se asumieron como promotoras del voto por Gálvez, a quien convocaron el 19 de mayo al Zócalo de la Ciudad de México para comprometerse a "defender la República y la democracia".

Guadalupe Acosta, del Frente Cívico Nacional, manifestó que las agrupaciones que han marchado en defensa del INE y del Poder Judicial no pueden mantenerse neutrales en el proceso electoral.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que la "Marea Rosa" está en su libertad de manifestarse y que en su Gobierno ya a nadie se le niega el Zócalo como sucedía en Gobiernos anteriores.

"Hay libertades, no hay ningún problema, que todo mundo se manifieste. Fíjense que en el Gobierno anterior, y eso no tenía que ver con el Presidente Peña, sino con el Jefe de Gobierno, no nos permitían a nosotros el Zócalo. Teníamos que hacer nuestras manifestaciones en las calles, en el Hemiciclo a Juárez, en Bellas Artes, en el Zócalo no. Ahora no se le niega a nadie", afirmó.

Sin embargo, López Obrador explicó que la presencia de las vallas en Palacio Nacional y en la Catedral Metropolitana es debido a que hay "mucho provocador" entre el "bloque conservador".

"Algo de lo que me siento muy orgulloso es que en México no hay represión, nadie puede decir que se reprimió una manifestación, un desalojo, no. Que se pone una valla, pues para proteger el Palacio, la Catedral, porque hay mucho provocador del bloque conservador", expresó.

Pese a sus diferencias con el Presidente de Argentina, Javier Milei, AMLO dijo que no decidió impedirle el tránsito aéreo, ya que él -a diferencia de sus adversarios- sí es partidario de la auténtica democracia y no de la simulación.

"Ayer pasó Milei por el espacio aéreo mexicano y me dejó ahí un saludo. Ni modo que vamos a prohibir el espacio aéreo a Milei como nos lo hicieron en el Perú y en Ecuador. Nosotros somos partidarios de la libertad de manera auténtica y de la democracia también, no simuladores", agregó.