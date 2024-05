Calienta un acto de corrupción así, dice AMLO sobre Casar

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí "calienta" el "acto de corrupción" de María Amparo Casar, a quien acusó de mentir sobre la causa de la muerte de su esposo para cobrar un seguro de vida y la pensión de viudez de Pemex.

"Estamos combatiendo la corrupción pero resulta que los intelectuales, que los periodistas famosos, siguen siendo jueces, actuando como paladines de las buenas conductas. Y, en este caso, llegar al extremo, porque díganme ustedes si no calienta el que una persona consciente cometa un delito, un acto de corrupción.

"Y luego esa persona, que pertenece a la oligarquía corrupta, se convierte en la presidenta del instituto para combatir la corrupción. Sólo que de plano estemos más que dormidos o que no nos hayan avisado que ya dejamos de existir. ¿Cómo se va a dejar eso?", comentó López Obrador en conferencia.

El viernes pasado, AMLO y el director de Pemex, Octavio Romero, acusaron a María Amparo Casar de mentir en la causa de muerte de su esposo en 2004, con el fin de cobrar un seguro de vida y la pensión de viudez de Pemex.

Luego, el Gobierno federal difundió una liga con información personal del finado, Carlos Fernando Márquez, de Casar y de sus hijos.

El titular del Ejecutivo federal pidió entonces al director de Pemex, Octavio Romero, que ofreciera más detalles sobre la muerte de Carlos Márquez y estimó que, aún cuando se trata de "algo penoso", para su Gobierno sí es un acto de corrupción.

Esta mañana, en Palacio Nacional, López Obrador lamentó que muchos de los que han calumniado sin pruebas a su Gobierno defiendan a la presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"Olvídense del monto, no es poca cosa, pero lo importante es lo cualitativo y cómo salen a defender a esta persona cientos. Y luego usan como excusa que se dan a conocer datos personales y ya no hablemos de a cuantas personas ellos han calumniado sin tener pruebas de nada", expresó.

"Es muy importante, sobre todo, pensando en las nuevas generaciones, que conozcan todo este teje y maneje de la corrupción y cómo hay grupos que se encargan de legitimar el robo y cómo actúan de manera prepotente, clasista, racista".

El Presidente afirmó que los actos de corrupción no deben olvidarse y confió en el que el pueblo seguirá optando por limpiar a la vida pública de este mal.

"Entonces, no se puede olvidar, perdonar sí, olvido no, corrupción no, venga de donde venga, aunque les moleste y encima de todo con la burla de que crearon institutos para combatir la corrupción.

"El INAI, el debido proceso, el debido pretexto, hicieron una especie de Gobierno para ellos y eso es lo que no les parece, pero tiene que seguir la transformación y va a continuar. Tengo mucha confianza que la gente va a querer que se siga limpiando de corrupción la vida pública", añadió.