'Mañanera no es propaganda, función del INE no es censurar'

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mañanera no es propaganda y que la función del INE no es censurar a nadie.

"Esto (la conferencia mañanera) no es propaganda, es informar al pueblo, es ejercer la libertad que tenemos todos y no debe haber censura. Ahora resulta que el INE va censurarme; esa no es su función, pero vamos a ver", expresó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que el INE busca censurar la transmisión de sus conferencias durante el periodo electoral.

"No voy a opinar sobre el tema porque andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que no hable de democracia.

"Entonces, vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral. Lo que yo creo es que hay que hablar de democracia, de que no se entreguen despensas, que no se obligue a nadie a votar por un candidato o partido, que no se rellenen las urnas, no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral. Eso es lo que quiero seguir diciendo, no que voten por tal partido o candidato; no, eso sería inmoral, es antidemocrático", explicó.

López Obrador finalizó diciendo que, en caso de que el TEPJF avale la censura, le especifiquen qué temas no puede abordar en su conferencia durante el periodo electoral.

"Que el Tribunal resuelva sobre qué podemos decir. Ojalá en su resolución, si van a sostener la censura, especifiquen qué no puedo decir para que yo tenga aquí una tarjeta. No sé por qué le tienen miedo a la democracia", agregó.