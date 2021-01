Valida AMLO nueva versión sobre Ayotzinapa

Oscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador validó la nueva versión sobre el caso Ayotzinapa en la cual, según un testigo protegido de la FGR, los 43 normalistas fueron detenidos junto con una treintena de personas más en una operación conjunta de militares, policías y sicarios.

"Eso que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía. No sé cómo lo obtuvieron, pero es real, o sea, no es apócrifo.

"Y sí, ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una detención de un Capitán del Ejército y está abierta la investigación. No hay todavía ningún resultado así definitivo", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que cada día se vuelve más evidente que la "verdad histórica" presentada en el sexenio pasado fue una fabricación.

"Lo que cada vez más evidente es que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México de que los jóvenes los habían agarrado y los habían quemado en un basurero. Eso ya todo indica de que no obedece a lo que sucedió, que no es real, que hay otras versiones y es lo que se está investigando", dijo.

López Obrador sostuvo que aún su Gobierno no puede dar carpetazo al caso hasta no comprobar todas las líneas de investigación.

"Por ejemplo, esa declaración que dio a conocer el Reforma pues ahí ya se dice qué fue lo que sucedió, lo dice un testigo, pero no podemos decir esto fue lo que pasó hasta no probar todo e investigar más. Porque no se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa nada más para decir ya se cerró el caso, darle carpetazo. ¡No!

"Tienen que participar los asesores, los padres, las madres de los jóvenes, desde luego todas las autoridades, y tiene que haber un acuerdo cuando se tengan todos los elementos y se puede informar al pueblo y lo más importante encontrar a los jóvenes. Es todo un desafío, pero tenemos la voluntad de hacerlo", prometió.

Y pide indagar a todos los señalados en nueva versión

El presidente López Obrador aseveró que todos los señalados en la nueva versión del caso Ayotzinapa deberán ser investigados.

Reforma publicó este jueves que "Juan", el testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el actual titular de la seguridad capitalina, Omar García Harfuch, recibía mensualmente 200 mil dólares del Cártel Guerreros Unidos.

La declaración del testigo protegido, a la que Grupo Reforma tuvo acceso, se refiere a sobornos de dicha organización criminal a distintos mandos militares y policiacos para que les dejaran operar con impunidad en el Estado de Guerrero.

"A todos, a todos (debe investigarse). Eso es muy claro: nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, con nadie, por eso somos distintos, no somos iguales, lo digo con todo respeto a los anteriores gobernantes", expresó.

El mandatario federal agregó que debe existir transparencia y, principalmente, justicia en este caso.

"La transparencia, no ocultar nada. Cuando hablo de que ese documento salió, el expediente de la Fiscalía, lo menciono porque siempre se recurre a lo del debido proceso y, sin embargo, hay filtraciones que es el caso de esta publicación, pero la verdad eso no es lo esencial, lo importante es la justicia", finalizó.