Los acusados de Emilio Lozoya

Reforma

Ciudad de México— Conoce a los 16 políticos y exfuncionarios señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en su denuncia de hechos ante la FGR.

1– Enrique Peña Nieto, expresidente

Dice Lozoya:

"Después de la casa blanca, Juan Armando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Pemex. Es de mi conocimiento, por voz propia de Juan Armando Hinojosa, que recibía este tipo de comisiones que normalmente oscilaban entre el 2 y el 5% del total del costo final de las obras.

"Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y éste, a su vez, los compartía, también en efectivo, con Enrique Peña Nieto".

“De forma asombrosa, el presidente decidió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro. Antes de dicho anuncio me llamó a su habitación para informarme sobre el inminente anuncio. Le dije que eso significaba destruir la relación entre ambos países por lo problemático del proyecto para el gobierno chino. Al preguntarle la razón de la cancelación me dijo 'es que tenemos un problema Videgaray y yo porque HIGA le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa'".

2– Felipe Calderón, expresidente

Dice Lozoya:

"Destaca el de Felipe Calderón Hinojosa, gobierno en el que se gestaron sólidos esquemas de corrupción, precisamente con Odebrecht, a través de Braskem. Y es que tal era la relevancia de la relación entre Felipe Calderón y Braskem que no sólo se le otorgó un contrato por más de 20 años de venta de etano con un descuento inexplicable de aproximadamente 25%, siendo que el etano tiene un precio internacional, sino que además decidió darle tal relevancia a este acto ilícito y dañino al patrimonio de la nación que encabezó, en calidad de testigo, invitando al presidente Lula da Silva a la firma de dicho contrato".

3– Luis Videgaray, Secretario de Hacienda con Peña

Dice Lozoya:

"Videgaray, molesto, dijo que conseguiría hasta 10 millones de dólares adicionales, tomándolos, según dijo, de partidas federales y/o de empresas, y los enviaría a la que era la oficina en Montes Urales, desde donde se organizaba la entrega de sobornos a los legisladores".

4– Francisco Cabeza de Vaca, exsenador y ahora gobernador de Tamaulipas

Dice Lozoya:

“Respecto a la negociación con los legisladores del Partido Acción Nacional en este rubro, quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran la reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras".

“La extorsión era constante, pedían cita, se presentaban en mi despacho y exigían más dinero y extorsionaban con el argumento de que echarían abajo la reforma energética. Recuerdo, específicamente, los casos de Francisco Cabeza De Vaca, Ricardo Anaya y Francisco Domínguez cuya actitud era exagerada".

5– Jorge Luis Lavalle, exsenador

Dice Lozoya:

"También se le entregó dinero en efectivo a los siguientes legisladores de oposición: Jorge Luis Lavalle Maury (senador), Salvador Vega Casillas (senador)”.

6– Francisco Domínguez, exsenador y ahora gobernador de Querétaro

Dice Lozoya:

"En el caso específico de Francisco Domínguez, las exigencias de dinero llegaron al nivel de que, encontrándonos en un evento internacional en Estados Unidos y encontrándose dicho legislador en estado de ebriedad, tomó la bandera de México y la lanzó gritando que 'esto era una traición porque no le cumplían con la entrega del monto pactado'. Esto sucedió en el evento denominado CERAWEEK en Houston, en el mes de marzo de 2014".

7– Salvador Vega Casillas, exsenador

Dice Lozoya:

"El grupo que ejecutaba estas extorsiones era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury".

8– David Penchyna, exsenador

Dice Lozoya:

"Al entonces senador de nombre David Penchyna Grub, una persona de mi equipo de trabajo... le entregó un apoyo económico por 6 millones de pesos, el día 17 de septiembre del año 2014”.

9– Ricardo Anaya, exdiputado y excandidato presidencial

Dice Lozoya:

"Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el hotel Four Seasons. En específico, Luis Videgaray me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez, por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray que se le apoyara en llegar a dicha gubernatura".

10– Osiris Hernández, secretario particular de Ricardo Anaya

Dice Lozoya:

"En la primera semana de agosto del 2014, mi jefe de escoltas entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por (Ricardo) Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández”.

11– Ernesto Cordero, exsenador

Dice Lozoya:

"Recuerdo escuchar que se le entregó dinero a Ernesto Cordero a través de uno de sus operadores al cual apodaban 'el conejo'".

12– José Antonio Meade, Secretario de Energía con Calderón

Dice Lozoya:

"En el primer trimestre del 2013 recibí una llamada de José Antonio Meade, entonces Secretario de Relaciones Exteriores, por la red federal, solicitándome dos temas a raíz de ciertas notas periodísticas. El primero, que no criticara un crédito otorgado al sindicato petrolero otorgado en el año 2012, ya que él había sido parte de ese proceso, y segundo, que no criticara ni revisara el contrato de Etileno XXI, ya que era muy importante para el presidente Enrique Peña Nieto, y él había participado en el proceso, por lo que no quería ser objeto de cuestionamiento alguno".

13– José Antonio González Anaya, exdirector de Pemex

Dice Lozoya:

"Por instrucciones de Luis Videgaray se entregaron el 15 de septiembre del 2014 recursos que sumaron $8,390,000 (...) a José Antonio González Anaya 4 millones 390 mil pesos”.

14– Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex

Dice Lozoya:

"Por instrucciones de Luis Videgaray Caso... Entre el 17 y el 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina”.

15– Rafael Caraveo, exsecretario técnico en el Senado

Rafael Caraveo es uno de los personajes del video difundido en YouTube donde se le ve recibiendo y contando fajos de billetes.

Al menos desde 2002 es socio del ex senador panista Jorge Luis Lavalle en el Consorcio Comercial Cazela S.A. de C.V.

Diez años después, como senador, Lavalle llevó a la Cámara alta a Caraveo y lo colocó como secretario técnico de la Comisión de Administración que él presidía.

16– Carlos Salinas de Gortari, expresidente

Dice Lozoya:

"Recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa TRESE más de 15 millones de dólares porque (Pemex) le había cancelado el contrato de una plataforma marítima.

"Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha empresa. Recuerdo, incluso, haber visto fotos que mostraban "hoyos por corrosión" en varias partes del equipo".