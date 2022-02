Logran en Guerrero aborto para niña de 10 años violada

Chilpancingo, México.— Tras una lucha legal y rechazo en un hospital, familiares de una niña indígena de 10 años que fue violada lograron que le practicaran un aborto.

Con cuatro meses de embarazo, la infante, de la región Me' phaa, fue atendida en el Hospital de la Madre y Niño Guerrerense de Chilpancingo luego de que doctores del Hospital General se negaran a practicarle esta intervención por objeción de conciencia.

Los padres de la niña tuvieron que interponer una denuncia ante una Agencia del Ministerio Público especializada de Justicia Penal para obtener una orden de urgencia médica para la interrupción de embarazo.

Este viernes fue dada de alta y trasladada a su lugar de origen con un equipo médico de valoración.

Autoridades locales aseguran que la niña egresó con buenas condiciones de salud y se le brindará además atención psicológica.

"A la paciente junto a su tía se le brindó información objetiva, veraz y eficiente sobre los riesgos que conllevaría la interrupción del embarazo", aclaró la Secretaría de Salud estatal.

"Cumpliendo con la petición de los familiares y la paciente, se estableció que la interrupción del embarazo se realizará en la unidad de cuidados intensivos para mantener la privacidad del proceso y una mejor vigilancia".

La menor ingresó el lunes pasado al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, donde los médicos se negaron a realizar esta interrupción por los llamados objetores de conciencia.

El miércoles 16, la niña fue recibida pero en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense luego de que el caso se hiciera viral.

En entrevista, el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, llamó a que se tomen acciones efectivas en contra del abuso y violaciones a los derechos de las niñas, sobre todo de aquellas en situación vulnerable.

Reprochó que aunque el Gobierno estatal ha prometido medidas, falta aún la vinculación con la comunidad.

Indicó que en regiones como Cochoapa y Metlatónoc, persisten acciones como abuso sexual y matrimonios arreglados con niñas.

"Esto va junto con pegado como se dice. Este tipo de violaciones, de agresiones sexuales que se dan con las niñas, como en Tlachinollan, nosotros lo hemos documentado y acompañado y defendido varios casos", refirió.

Recordó el caso de otra niña, pero de 11 años, que fue violada por un vecino aprovechando su vulnerabilidad y que vivía con sus abuelos.

Ella quedó embarazada y, pese a insistencias sobre que no quería tener al bebé, no encontró apoyo legal o en el sistema de salud.

"Fue a pedir el apoyo en el Hospital General de Tlapa, se pidió que se interviniera a la niña, porque la niña no quería tener al bebé, sin embargo, personal médico del hospital decía que era muy riesgoso practicarle el aborto y uno de los médicos comisionados dijo que no lo haría por su objeción de conciencia, no se hizo", expuso.

"Hablaron con los abuelos, los abuelos hablaron con la nieta, y al final tuvo al bebé, pero en esas circunstancias, de violación sexual, de falta de apoyo institucional, como de salud, de apoyo a la mujer, de autoridades municipales, y entonces no hay investigaciones, no hay denuncias, las mismas autoridades ministeriales no le dan importancia a estos casos".

Ese círculo de la revictimización contra las niñas, víctimas de violencia sexual, dijo, se generaliza en municipios muy pobres como Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Xalpatláhuac.

"Son más de 200 comunidades en esa zona donde se dan esas prácticas", lamentó.