Llama Segob a mantener diferencias dentro de la legalidad

Ciudad de México— Ante las amenazas de Félix Salgado Macedonio en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a respetar la legalidad.

Sin mencionar al aspirante por su nombre, pero sí a su partido Morena y al Instituto Nacional Electoral (INE), Sánchez Cordero dijo que debe haber respeto a las instituciones y a los servidores públicos.

"Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores públicos. @INEMexico, @PartidoMorenaMx", escribió.

Esta mañana, en un mitin realizado afuera del INE, Salgado Macedonio amagó con ir a las casas de los consejeros electorales si el Instituto persistía en su determinación de cancelarle la candidatura al Estado de Guerrero.

"Los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar y vamos a ver a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo? ¿Sí les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita? De lámina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, cabroncito, ¡eh!", advirtió.

No estoy de acuerdo con Félix.- Monreal

En tanto, en el Senado, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, censuró la pretensión de Salgado Macedonio de llevar sus protestas a las casas de los consejeros electorales.

"No estoy de acuerdo en que Félix amenace con ir a la casa de Lorenzo Córdova. Solicitar a simpatizantes llevar ataúdes, no lo comparto", expuso el legislador.

Tras recomendar que se "ponga hielo a la situación" que prevalece ante la posibilidad de que el INE ratifique su decisión de impedir la candidatura de Salgado Macedonio, Monreal advirtió que no se debe sacar de la contienda a nadie que pueda resultar beneficiado por la ciudadanías en sus estados

"Debemos todos ponerle hielo a la situación, enfriar nuestros ánimos y buscar caminos de entendimiento racional. La situación del país no está para profundizar polarizaciones. No generemos descalificaciones artificiales ni saquemos de la contienda a nadie que pueda resultar beneficiado por la ciudadanía en sus municipios o sus estados, pero no abandonemos el diálogo", planteó en conferencia de prensa.