Avalan diputados 'regalazo' a Zaldívar

Víctor Zubieta / Agencia Reforma Víctor Zubieta / Agencia Reforma

Ciudad de México— Luego de una histórica intervención de Porfirio Muñoz Ledo, que acaparó el debate en tribuna, Morena impuso su mayoría y aprobó en lo general la reforma judicial que prolongará dos años la gestión de Arturo Zaldívar como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones, se aprobó el dictamen, cerca de las 4:30 horas de este viernes.

Durante la madrugada siguió la discusión de más de 500 reservas y se espera que la sesión rebase las 24 horas.

Tras un año confinado y ya vacunado contra Covid-19, Porfirio Muñoz Ledo reapareció en el pleno de la Cámara de Diputados para rechazar el artículo que da más tiempo a Zaldívar, por violentar la Constitución.

De traje oscuro y corbata clara, el ex presidente de la Cámara confió en que la reforma será declarada inconstitucional por el Máximo Tribunal si ésta es impugnada con una acción de inconstitucionalidad que, dijo, ya se prepara.

Durante una hora y 23 minutos, Muñoz Ledo expuso en contra y respondió a preguntas de los diputados de Oposición y Morena sobre los efectos de que se aplique esa norma.

"Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una República autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país", manifestó.

Al responder a las preguntas, el legislador recordó que aún forman parte de la Suprema Corte los Ministros que votaron en contra de ampliar el mandato del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, entre otros magistrados.

"Se ha planteado por diputados y senadores de diferentes bancadas un recurso de inconstitucionalidad sobre esta propuesta y resolución vejatoria, quiero decir que cuando se presentó un tema semejante y la Corte falló -era otro momento, era otro instante de la historia de México- a favor de que se prolongara el mandato de, por cierto, el que le llaman el 'magistrado billetes' del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuatro Ministros de la Corte votaron en contra, encabezados por Arturo Zaldívar, y los cuatro están todavía en la Suprema Corte. Perderán", aseguró entre aplausos.

En su regreso a la tribuna, explicó que la ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial del Poder Judicial son positivas y están llenas de innovaciones.

No obstante, lamentó la aparición del "mapache" o "el conejo dentro del sombrero" en el cuerpo de la reforma, en referencia al artículo que propuso un senador del PVEM de último minuto.

Muñoz Ledo advirtió que cualquier ampliación de los plazos establecidos en la Constitución es una reelección disfrazada.

El morenista dijo que todos los juristas de México manifestaron que la reforma es una vejación a la Constitución y el único que se manifestó en un sentido distinto, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

"Lo hace por órdenes y sin creer en lo que está haciendo", expresó.

El expresidente de la Mesa Directiva advirtió a sus compañeros de bancada que comete perjurio quien vota a favor de una reforma que violenta la misma Constitución que prometieron cumplir y hacer cumplir.

"Se está y se podría estar cometiendo perjurio en este caso. El perjurio es un delito del orden común que significa que se falta a la protesta que se ha cumplido, quienes votan a favor de (esta) iniciativa están cometiendo perjurio, juraron con la mano derecha cumplir y hacer cumplir la Constitución y la están vejando a conciencia", señaló Muñoz Ledo, quien acaparó la atención de los legisladores de todos los partidos, en un salón semivacío por las medidas de contingencia.

Muñoz Ledo dijo a los morenistas que no son borregos y que los estatutos del partido establecen claramente que en el movimiento no hay un pensamiento único.

"Aquí se está pisoteando, además, la dignidad de las personas. Yo digo a mis compañeros del partido: no somos rebaño, no somos cardumen, como los pececitos, somos diputados de la nación y hemos jurado cumplir la Constitución y habremos de imponerla", reiteró.

Advirtió que el País está llegando a lo que algunos actores llaman "bifurcación de la historia", es decir, a un momento de no retorno, en el que se camina hacia la democracia o hacia el autoritarismo.

A lo largo de su larga participación en la tribuna de la Cámara de Diputados, el diputado Porfirio Muñoz Ledo admitió estar al borde de la renuncia a Morena por el trato recibido en el partido y cuestionó su exclusión de las listas de candidatos, pero también aprovechó para burlarse de Ignacio Mier, el coordinador parlamentario que sustituyó a Mario Delgado.

El expresidente de la Cámara afirmaba que la reforma se trata de una reelección disfrazada cuando pregunto por Mier, porque no estaba en el pleno.

Advirtió que nadie de los juristas respetables objetó que se viola la Constitución.

"Salvo los que actúan por consigna", mencionó el legislador mirando a Ignacio Mier, cuando ya por fin se apareció en su curul.

"Me extraña la ausencia del coordinador del grupo de Morena. Nachoooo, Nachoooo Mier no trasmitas instrucciones no se vale, no se vale, tu eres hombre de bien", dijo irónico el ex presidente de la Cámara sobre la ventaneada que por la mañana sufrió el coordinador de la mayoría, cuando la diputada de Encuentro Social, Nancy Reséndiz, dijo en micrófono abierto que Mier les estaba dando línea de cómo votar.

Muñoz Ledo le reclamó a Mier "las triquiñuelas" que hizo para retirar a dos integrantes de la Comisión de Justicia, a fin de que no votaran en contra del dictamen de la reforma judicial.

"Las sustituiste de inmediato por dos compañeras que votaron como tu querías", manifestó Muñoz Ledo y le dijo a su coordinador que le aceptaba una pregunta.

El coordinador no quiso hacer ninguna pregunta, pero dijo que hablaría por alusiones personales.

Hacia el final de su participación, Muñoz Ledo recriminó al coordinador el maltrato en el grupo parlamentario y en el partido.

"Te pregunto, Nacho, ¿por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido? ¿Por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena, gastando cifras multimillonarias? El tribunal me acaba de dar la razón. Decía un mandatario del antiguo régimen: somos el País en que todo sale del Palacio o todo regresa a Palacio".

¿Por qué por unanimidad la Comisión de Honor y Justicia del partido declaró que no podía ser electo? ¿Por qué han mentido diciendo que no me registré en tiempo? ¿Por qué esa conspiración?, continuó el legislador en su reclamo.

"Yo no creo que venga de arriba, que me está todos los días poniéndome al borde del conflicto. Quieren callar mi voz. Están equivocados", sentenció Muñoz Ledo, al terminar su intervención entre aplausos.