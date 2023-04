Llama Monreal a hacer lo necesario para que opere INAI

Ciudad de México.— El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que aunque respeta la posición del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con respecto al INAI, la Cámara alta tiene que hacer lo necesario para que el pleno del Instituto quede integrado antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

En entrevista en Veracruz, adonde acudió a invitación de un grupo de abogados y del Consejo Coordinador Empresarial, planteó que una de las posibilidades para que el Instituto pueda salir de la inoperatividad es que el Senado pueda nombrar por lo menos a uno de los dos comisionados pendientes de designar antes del próximo 30 de abril.

"Es una opinión que yo respeto del Secretario de Gobernación, pero nosotros tenemos que hacer lo posible para que funcione y para que se integre antes del último de abril", dijo respecto a las afirmaciones de Adán Augusto López, quien consideró "prácticamente imposible" que en lo que resta del actual periodo ordinario, el Senado pueda alcanzar acuerdo para nombrar a los comisionados del INAI.

Monreal detalló que hay tres alternativas para el Instituto. La primera es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional que promovieron los comisionados del Instituto y que determine si les conceden o no la suspensión.

La segunda hipótesis, dijo, es que el Senado agote antes del último día de abril el proceso y puedan nombrar, cuando menos, uno de los dos comisionados pendientes de designar, para que integren quórum.

Finalmente, dijo que la tercera posibilidad es que se abra un periodo extraordinario inmediatamente después de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

"Estoy convencido de que debe funcionar. Lo he dicho públicamente, no podemos dejarlo en parálisis y no podemos dejarlo en pausa o en receso este órgano autónomo tan indispensable para la vida pública del país", señaló.

Impulsará Código Penal Nacional

Monreal anunció que impulsará un Código Penal Nacional para evitar que Congresos locales, como el de Veracruz, se vean tentados a incluir en la legislación figuras perniciosas, como la de ultrajes a la autoridad.

"Sí creo que podemos crear un Código Penal Único para que el Congreso local no se vea tentado a legislar sobre este tipo de figuras jurídicas perniciosas y que actúan como instrumentos abusivos contra los ciudadanos", expresó.

Monreal dijo que este tipo de figuras también las va a combatir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es necesario, ya que son instrumentos que no merecen los ciudadanos de Veracruz y del País.

Alertó que en el estado se intenta dejar la misma figura jurídica y sólo cambiarle de nombre al de atentados contra la autoridad.

"Es un nuevo tipo penal que, al momento de derogarse el de ultrajes a la autoridad, se sustituye por una figura jurídica penal similar", indicó.

Aunque dijo que fue al estado en son de paz, el coordinador morenista consideró, sin mencionar a Cuitláhuac García, que ningún funcionario debería burlarse de organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior en referencia a recomendaciones que el organismo ha emitido en contra del Gobernador y el Fiscal, mismas que han sido rechazadas.

"Ningún funcionario ni ningún servidor público deberían burlarse de las recomendaciones. Deberían aceptarse, porque provienen de organismos autónomos constitucionales y despreciar ese tipo de quejas y recomendaciones no los sitúa en un papel de demócratas, lo digo con toda responsabilidad", sostuvo.

El senador morenista informó que llevan cerca de 100 personas liberadas tras ser acusados, fundamentalmente de ultrajes a la autoridad, pero advirtió que hay más detenidos injustamente.