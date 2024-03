Llama gobernador a vacacionar en Sinaloa y no tener miedo

Ciudad de México.- A cuatro días de un plagio masivo en Culiacán y a horas de que aparecieran decenas de narcomantas en la capital de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha llamó a los visitantes y habitantes a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa sin temor, pues, dijo, las autoridades van a garantizar la protección.

"Disfruten las vacaciones en sana paz, Sinaloa es un Estado tranquilo donde juntos hemos construido un Estado de paz, para eso son las vacaciones, son para disfrutarlas gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza, el mar, los ríos, la sierra misma, pueblos mágicos en general, yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones.

"No tengan miedo, el Gobierno es para cuidarles, vamos a darles no solamente protección, sino que condiciones para que vayan a la playa, por ejemplo, a los que les gusta acampar, acampen con toda libertad, he dado instrucciones para que tengan agua, que tengan baños, que tengan condiciones para que puedas estar con mucha tranquilidad y disfrutar", dijo Rocha en un mensaje a través de sus redes sociales.

Anunció además que el lunes 8 suspenderá clases en el Estado para que los menores puedan apreciar el eclipse solar, y, de paso, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Quiero que vean con el mayor aprovechamiento posible el fenómeno junto con sus papás (...) les recuerdo que el presidente de la República va a estar con nosotros ese día, en Mazatlán, que viene especialmente a convivir con los sinaloenses y hacerlo justamente cuando se pueda observar este fenómeno de la naturaleza que no se da todos los días, nosotros seremos el epicentro, imagínense, los sinaloenses, particularmente Mazatlán", presumió el morenista.

El viernes, en menos de ocho horas, criminales plagiaron a familias enteras con patrones similares: hombres encapuchados y armados irrumpieron, aparentemente de forma aleatoria, en las casas de las víctimas para someterlos.

En total 66 fueron privadas de su libertad y hasta ahora 58 han sido liberadas.

Para los operativos de búsqueda se desplegó en la capital de Sinaloa a más de millar de elementos militares y de seguridad: dos batallones de fuerzas especiales de 600 elementos, una fuerza de tarea regional de 300 efectivos y un batallón de la Guardia Nacional integrado por otros al menos otros 300 elementos.

Este martes, decenas de mantas fueron colgadas en Culiacán con mensajes intimidatorios en contra de quienes cometan secuestros o cobros de piso.

Las mantas fueron firmadas supuestamente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocido como "El Chapito".

Según los mensajes, se advierte que en Sinaloa no hay ninguna "guerra" ,sino delincuentes que no respetan "los principios de la organización".

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los secuestros fueron por disputas de bandas criminales, pero sin señalar de quiénes se trata.