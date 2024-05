'¿A poco quieren que llegue el PRIAN a gobernar la CDMX?'

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", repitió en Tláhuac su embate contra lo que llama la "priandilla inmobiliaria".

Es el mismo término que la morenista usó durante el segundo debate presidencial -el domingo pasado- para referirse al llamado "cartel inmobiliario" en Benito Juárez.

-¿A poco quieren que llegue el PRIAN a gobernar la Ciudad de México", preguntó durante un mitin para arropar a la candidata al Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

"¡Noooo!" y "¡Fuera, fuera!", respondieron sus simpatizantes.

"Le llaman además al PRIAN aquí en la ciudad de una forma que no podemos decir porque ya el Instituto Electoral nos censuró, pero sí les puedo decir como les dije en el debate, son la 'priandilla' inmobiliaria", expresó.

Por segundo día consecutivo, Sheinbaum acusó que esa "priandilla" puso edificios en la Alcaldía Benito Juárez a cambio de departamentos para ellos y para sus familias.

"No importándoles ni siquiera la seguridad estructural, no importándoles el agua, no importándoles el bienestar", agregó en la explanada de la Alcaldía.

"Y por eso va ganar Clara Brugada la Ciudad de México. Porque ya vimos cómo gobernó Iztapalapa. Trabajamos juntas, (...) imagínense si así trabajamos desde la Jefatura de Gobierno y ella en Iztapalapa, pues cómo vamos a trabajar desde la Presidencia y ella en la Jefatura".

Defiende reforma de pensiones

Sheinbaum volvió a defender la reforma al sistema de pensiones impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso.

"Es importante, ya ven que andan diciendo que el presidente se quiere llevar las pensiones de los trabajadores, todo lo contrario", aseguró.

Lo que Zedillo y Calderón hicieron, argumentó la candidata, fue disminuir la pensión de las y los trabajadores del Estado e inscritos al Seguro Social.

"Esta segunda reforma (de AMLO) lo que hace es crear un fondo de pensiones para poder recuperar (el monto de la pensión que se quitó)", afirmó.

Sheinbaum también se quejó de que "ahora traen el cuento" de que Morena quiere privatizar el agua.

"Todo lo contrario, donde está privatizado es justamente en los gobiernos del PAN, eso fue parte de una campaña que hicieron en 2018", añadió.