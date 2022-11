Justifica Batres acarreo para marcha

Ciudad de México.- El secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, justificó que cientos de personas hayan sido transportadas en camiones y autobuses para que sean parte de la marcha convocada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En Avenida Salamanca, en el cruce con Chapultepec, varios de los camiones fueron estacionados hasta en doble fila.

PUBLICIDAD

Mientras que sobre Chapultepec, las unidades obstruyen una ciclovía que hay en el lugar, así como el paso de ciclistas.

"No todas las personas tienen vehículo particular, también las personas que no tienen vehículo particular tienen derecho a venir, también las personas que viven fuera de la Ciudad tienen derecho a venir", dijo Batres a Reforma, a preguntar expresa sobre las personas que fueron transportadas en autobuses.

A Batres también se le preguntó por la mañana el número de personas que se habían concentrado para la marcha, pero eludió dar una cifra.

"Ustedes son muy buenos para contarlas, hasta les ponen alfileres", comentó.

El padre Alejandro Solalinde, quien acompañaba a Batres, secundó al funcionario.

"Son apoyados, no acarreados, porque ellos quieren venir y quisieron venir, tienen derecho pero no tienen recursos", dijo Solalinde.