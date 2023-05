Justifica AMLO fast-track en Senado

Ciudad de México.- A pesar de las dudas sobre la existencia de quórum y las votaciones en fast-track, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes al Senado y la aprobación de reformas.

"Tuvimos una reunión, me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que estan buscando la transformación del país, porque están pensando en la gente, están pensando en el pueblo, y están unidos.

PUBLICIDAD

"Ya estaban (las reformas), ya habían pasado por la Cámara de Diputados. Eso (del fast-track) es lo que esgrimen los del bloque conservador, pero ya se suponía... 'es que en una hora aprobaron 10 leyes o 20 o 30 no sé cuántas'. Primero: ¿qué hacían los del bloque conservador antes?, ¿cómo aprobaron las llamadas reformas estructurales? Porque eso también se olvida. Sí y con la Policía en sedes alternas, en la madrugada... ¿saben quiénes hacían esas leyes?, los abogados de las empresas extranjeras. (Los senadores de Morena) no hicieron lo mismo, no somos iguales", comentó López Obrador en conferencia.

El pasado viernes, Morena y sus aliados aprobaron en fast-track, en otra sede y sin la presencia de la Oposición, una cascada de reformas del Gobierno federal y omitieron nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia.

La noche del viernes, tras recibir línea del Presidente, con quien se reunieron en Palacio Nacional, los legisladores avalaron en una sede fuera del Senado varias reformas, sin la asistencia de los demás senadores que tenían tomada la sede oficial debido a la traición de Morena que se había comprometido a nombrar al menos un comisionado del INAI.

Inclusive, el bloque oficial, que no reunía el quórum mínimo de 65 legisladores, le tomó protesta a una senadora suplente.

Entre las 20 leyes que se aprobaron sin discusión en la antigua sede del Senado, en el Centro Histórico, están la aerolínea del Ejército, el fideicomiso turístico operado por los militares, la operación indefinida del Tren Maya por los soldados, la extinción del fallido Insabi y la Ley de Ciencia.

La Oposición había recibido la promesa de que, antes de la discusión y votación de estas leyes, sería nombrado por lo menos un comisionado del INAI para evitar su parálisis, pero luego Morena y sus aliados incumplieron.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que la aprobación en fast-track de sus reformas no se compara a las que tuvieron gran daño para México como lo fueron la reforma fiscal o energética.

"¿Qué es lo que sucedió en este caso (de nuestras reformas avaladas en fast-track)? Pues pasaron a comisiones todas estas iniciativas en beneficio de la gente. Se discutieron donde tenían que discutirse, pasaron a la Cámara de Diputados, ahí se aprobaron, después pasaron a la Cámara de Senadores, pero ahí se tomó la Tribuna para ya no permitir que se aprobaran las iniciativas.

"Y no hay ninguna de esa reformas que se parezca a lo que hicieron (los conservadores) cuando aprobaron la reforma fiscal para aumentar los impuestos, cuando aprobaron la privatización de la industria eléctrica y el petróleo, cuando aprobaron lo de las Afores, cuando aprobaron lo de aumentar el IVA, cuando aprobaron aumentar las gasolinas. O sea, nada que ver", explicó.

López Obrador pidió a la Oposición recordar que existe una mayoría simple en el Senado que le permite aprobar reformas a una ley y negó que exista ilegalidad en lo que hicieron los legisladores la noche del viernes.

"Lo otro que no quieren aceptar es que hay una mayoría, no hay mayoría calificada -que es lo que se necesita para una reforma constitucional- pero sí hay mayoría simple -que es lo que se requiere para reformar una ley-.

"Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? Antes (los conservadores) lo hacían (sesionaban) en Banamex, el recinto alterno era en Banamex, en las madrugadas los llevaban con camiones y escoltados. No, no, no, no... un día vamos a hablar de eso", contó.

El titular del Ejecutivo federal se mostró despreocupado ante futuras impugnaciones a sus reformas por parte de la Oposición y finalizó diciendo que "ya se verá".

"Ya si van a convertir a la Corte por entero en la gran alcahueta del bloque conservador, pues ya se verá diría el corrido o ya el corrido lo dirá", añadió.