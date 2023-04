Anuncian impugnaciones por reformas en fast track

Ciudad de México.- La oposición anunció que impugnará las reformas que fueron aprobadas en la madrugada por los senadores de Morena y aliados, por vicios de procedimiento parlamentario y contenidos.

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, señaló que están en su derecho, pero que las reformas aprobadas están "firmes".

Durante cinco horas los senadores de la mayoría sesionaron en la sede de Xicoténcatl, en donde aprobaron 20 dictámenes.

El coordinador del PAN, Julen Rementería indicó que su bancada considera impugnar todas las reformas, salvo la constitucional que inhabilita como posibles candidatos a violentadores de mujeres y deudores de pensión alimenticia.

Condenó que los senadores, luego de ir a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobaron sus reformas en forma acelerada y en lo "oscurito", a espaldas de la ciudadanía.

"Allá vamos a acabar, en la Corte nos vamos a ver, no vamos a permitir que pasen, se están documentando los hechos y vamos a presentar las impugnaciones. Los senadores de Morena son lacayos del gobierno más que servir a la gente.

"Legislaron a espalda de México, a la velocidad con que lo aprobaron, no saben los asuntos, no saben qué cosa votaron, estaban como en kermés, no vieron dictamen ni por arriba", reclamó por la falta de discusión de los temas.

Destacó que en varios momentos no se alcanza a distinguir si hay el quórum reglamentario para poder sesionar y votar, lo que hace aún más "inaudito" lo que sucedió con la aprobación de 20 dictámenes.

"La aprobación de dictámenes es una vergüenza lo que paso a espaldas de los mexicanos, a lo oscurito, como les gusta, son ellos que le dan la espalda al campo, a la salud, a los estudiantes en el extranjero. Lo que vimos fue una noche negra para el país".

También advirtió que insistirán en que sea debidamente integrado el INAI, que ya lleva 29 días sin que tenga quórum su pleno por falta de tres integrantes, lo que le impide resolver asuntos de impugnación por negativas de información.

"Adoran la opacidad, la turbiedad, les gusta nadar en lo opaco y vamos a seguir exigiendo la reposición del organismo que garantiza el acceso a la información.

Germán Martínez, del Grupo Plural, manifestó que revisarán con lupa el desarrollo de toda la sesión del Senado llevada por la mayoría en sede alterna.

"Fue una sesión bochornosa. Revisaremos con lupa la sesión de ayer: sede, quórum, votación y funcionarios que recibieron los votos, todo lo revisaremos con lupa y lo llevaremos al Poder Judicial, este partido no ha terminado", destacó Martínez Cáceres al concluir la instalación de la sesión Comisión Permanente.

Condenó que se hayan aprobado reformas que dieron más poder a los militares, que la reforma a la Ley Minera beneficio a las concesionarias y no a los trabajadores mineros.

Además, se atacó al conocimiento, por la desaparición del Conacyt, y se atacó a la fiscalización por modificar órganos de control interno de la Secretaría de la Función Pública.

"La vedad, error tras error, inhumanidad tras inhumanidad", subrayó.

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, aseguró que la convocatoria en otra sede y el desarrollo de la sesión fue apegado a la ley, que cuidaron ese aspecto cuando decidieron seguir con la sesión en otro lugar, aun con la tribuna tomada.

"La sesión de ayer es absolutamente legal y absolutamente legítima, porque hicimos los procedimientos de manera escrupulosa, nos instalamos en Mesa Directiva, que estableció un acuerdo por mayoría donde se define el recinto, en caso por no haber condiciones para sesionar", explicó.

Para Armenta ya acabó la crisis en que estuvo el Senado por el final del periodo y hay que darle la vuelta.

"Fue una sesión muy fructífera para nosotros, el tema de las diferencias naturales que se viven en el Senado es parte de la práctica legislativa, hay que darle vuelta a la página", destacó.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, también aseguró que hubo legalidad en los actos de ayer y que se discutieron los temas que ya estaban consideramos desde la semana pasada.