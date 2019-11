Juicio político confirma venganza: Moguel

Ciudad de México— Luego que subcomisión en Cámara de Diputados aprobó iniciar un proceso de juicio político a Rosario Robles, la hija de la ex funcionaria, Mariana Moguel, acusó que la quieren fuera del mapa en la política.

"La decisión 'fast track' de iniciar juicio político a mi mamá @Rosario_Robles_ confirma la venganza política en su contra", tuiteó.

"Sin una condena judicial de por medio, la @Mx_Diputados ya emitió una sentencia porque hay quien la quiere fuera del mapa político #JusticiaSiVenganzaNo".

La Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados acordó iniciar dicho procedimiento en contra de Robles por el desvío de 7 mil millones de pesos relacionados con la "Estafa Maestra".

La resolución fue aprobada con 12 votos a favor y uno en contra del PRI, que consideró que la ex Secretaria de Desarrollo Social ya está sujeta a un proceso penal en el que no se le ha respetado su derecho al debido proceso.