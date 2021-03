Pacta AMLO acuerdo con gobernadores

Associated Press / Reunión en Palacio Nacional

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia con gobernadores, en Palacio Nacional, entre convicciones de hacerlo cumplir pero también entre "peros".

Dos mandatarios no acudieron a la reunión, Enrique Alfaro de Jalisco y Quirino Ordaz, de Sinaloa, de acuerdo con personal militar que palomeó el ingreso de los Gobernadores.

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que si bien está de acuerdo con el contenido del Acuerdo, ya que se basa en preceptos constitucionales y legales, la convocatoria debería ser del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Es muy importante que este Acuerdo tenga como escenario o actor principal al Instituto Nacional Electoral, es la autoridad electoral la que debe ser la convocante permanente porque es a quien corresponde por la Constitución la vigilancia en el cumplimiento de las normas legales en materia electoral".

"Es el INE el que debe tener esta centralidad en materia de vigilancia electoral. Esperemos que sea el INE el que esté pronto convocando, ahora sí a todos los poderes, a todos los niveles de Gobierno, a todos los partidos, al cumplimiento de las normas electorales", dijo Corral al término de la reunión.

En el evento no hubo posibilidad de diálogo entre el Presidente y los Gobernadores.

Primero el Presidente hizo un pasaje histórico desde Santa Anna, el Porfiriato y de los más de 70 años de priismo en México.

También hubo intervenciones breves de la Mandataria de Sonora y presidenta de la Conago, Claudia Pavlovich, y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Fue una ceremonia pactada previamente, con intervenciones ya pactadas", se quejó Corral.

El Gobernador ventiló que López Obrador les pidió que no se metan en los procesos electorales, que no intervengan a favor de ningún candidato o partido político, y que tampoco se use el presupuesto público para apoyar campañas electorales.

Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, expuso que el Acuerdo debería ser más amplio;es decir, que abarque la división de Poderes.

"A mí en lo personal, como a muchos otros, nos gustaría que fuera un poquito más amplio, que no solamente fuera el acuerdo a favor de la democracia, sino también a favor de la división de poderes, el respeto a la división de poderes, el respeto a la soberanía de los Estados, de nuestras libertades, y es más que están plasmadas en nuestra misma Carta Magna.

"Poder no solamente garantizar un proceso transparente, equitativo, libre, pero a la vez también que se respete también la soberanía de los Estados, nuestras libertades, y algo que es fundamental, la división de poderes", lanzó el tamaulipeco tras la reunión.

Cuauhtémoc Blanco, Gobernador de Morelos, respaldó el Acuerdo tras afirmar que eran los Mandatarios los principales en meter las manos en el proceso electoral.

Cuitláhuac García, de Veracruz, indicó que aunque las reglas electorales están en la ley hubo fraudes operados desde las Gubernaturas y el INE.

Miguel Barbosa, de Puebla, celebró el pacto antifraude electoral.

"Fui el principal en ser blanco de todo, fraude, persecuciones...", añadió.