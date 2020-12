Intentan estallar vehículo de periodista en Jalisco

El periodista jalisciense Rubén fue víctima de un ataque directo hacia su vehículo esta madrugada, por lo que el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. exigió enérgicamente la investigación inmediata del hecho.

Rafael Cano Franco, presidente del organismo advirtió que este tipo de actos se enmarcan “un mensaje de advertencia” para Rubén Iñiguez, mismo que deriva de sus publicaciones y los señalamientos que realiza en sus espacios informativos en “La Voz de Jalisco” y “Tráfico ZMG”;

"Por ello externamos una rotunda condena a este acto infame de intimidación que lastima a todo el gremio periodístico".

Mediante un comunicado, el gremio exigió una investigación a fondo para ubicar y detener a los responsables materiales e intelectuales de esta agresión, en el entendido que la omisión, el desapego a los procesos y la falta de resultados en la investigación la consideraremos como un acto de complicidad por parte de las autoridades”

Debemos destacar que Jalisco y su gobierno estatal se han distinguido precisamente por su falta de resultados y el poco aprecio que tienen a la libertad de expresión.

Solamente en los primeros seis meses del año en curso se han documentado 406 agresiones en contra de periodistas en todo el país, esto representa un incremento del 45 por ciento con respecto al año anterior y solamente se considera la mitad del 2020.

El compañero Rubén Iñiguez, Secretario General Adjunto del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores y delegado del Capítulo Jalisco ha sido víctima de un grave atentado a sus bienes; manos criminales intentaron incendiar su automóvil en un vano intento por acallar sus críticas y señalamientos, se lee en el comunicado.

"La madrugada del martes 8 de diciembre, un criminal que se amparó en las sombras de la noche intentó, con relativo éxito, incendiar su vehículo y aunque generó daños parciales a la unidad automotriz al introducir una estopa encendida en el tanque de gasolina del automóvil, fue la oportuna intervención de los vecinos determinante para que la unidad no estallara"

En el escrito se solicita al gobernador de Jalisco, C. Enrique Alfaro le exigimos atienda esta situación porque su gobierno se ha vuelto tolerante de estas agresiones y por ello lo hacemos responsable de salvaguardar la vida, los bienes y la integridad física de Rubén Iñiguez y de todos los periodistas en Jalisco.

"Solicitamos a la Fiscalía General de la República, a través de su unidad especial para atender delitos contra la Libertad de Expresión también asuma la parte de responsabilidad que le corresponde y establezca medidas cautelares para garantizar que Rubén Iñiguez pueda continuar con su labor informativa, sin restarle un ápice a su línea editorial".

Al gremio de periodistas y comunicadores de Jalisco solicitamos su solidaridad y respaldo para con nuestro colega, en el entendido de que este tipo de sucesos nos afectan a todos quienes ejercemos el periodismo.

Al pueblo de Jalisco le solicitamos sea coadyuvante y vigile que sus autoridades cumplan con la función legal de preservar el estado de derecho, que se lleven a cabo con diligencia y profesionalismo las investigaciones para resolver de forma ágil y contundente este caso; que rechace la violencia como una forma de acallar expresiones críticas y que no permitan prospere la impunidad, finaliza el mensaje.

No pedimos más, pero no aceptamos menos.

En sus redes sociales, Iñiguez informó: esta madrugada, su servidor fue víctima de un ataque directo hacia mi vehículo.

De inmediato presentaré la denuncia ante la Fiscalía Estatal del Estado para que tome parte de lo ocurrido.

No tengo idea del porqué cometieron este acto vandálico y agresión directa hacia mi coche, pero imagino que alguna noticia incomodó a alguien.

Dejo constancia y precedente por si me pasa algo estimados amigos.

Aclaro desde ahora, que no ando en malos pasos, tampoco tengo problemas con alguien. Por si se animan a hacer algún acto de violencia en contra de mi persona, por favor no desconfíen de que siempre he actuado con rectitud.

¡Saludos y bendiciones!