Inicia diálogo entre gobierno de Venezuela y oposición

Ciudad de México— Representantes del gobierno y la oposición de Venezuela iniciaron este viernes en Ciudad de México una ronda de reuniones encaminadas a superar la crisis por la que atraviesa el país.

El Canciller, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida a ambas delegaciones en un evento en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

"México siempre ha sido un país comprometido con las soluciones pacíficas", dijo Ebrard. "El diálogo es el camino".

"México será como siempre un anfitrión respetuoso, solidario y dispuesto a colaborar para que el diálogo tenga éxito".

Dag Nylander, director del centro de Resolución de Conflictos de Noruega, subrayó que los resultados de la negociación dependerán del entendimiento de las delegaciones.

"Haremos todo lo posible para garantizar que estas negociaciones tengan un resultado satisfactorio, sin embargo, seguimos convencidos de que la actual crisis en Venezuela sólo puede ser resuelta por los propios actores políticos venezolanos", comentó.

Durante la primera reunión las partes esperan definir el plan de trabajo y el cronograma de reuniones para discutir una agenda que tendrá entre los temas centrales el levantamiento de las sanciones económicas que mantiene Estados Unidos contra el Gobierno de Maduro y más de medio centenar de funcionarios desde hace cuatro años, la definición de condiciones electorales transparentes y confiables y un cronograma electoral y el compromiso de que no se recurrirá a acciones violentas ni conspiraciones, indicó a The Associated Press una fuente familiarizada con las negociaciones.

Se espera que en este primer acercamiento firmen un memorando de entendimiento que defina el plan de trabajo y el cronograma de reuniones para discutir las demandas de ambas partes.

El Embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas, agradeció el apoyo del Gobierno mexicano en las negociaciones con la Oposición.

"El diálogo es esperanzador y el papel y el apoyo de México han sido extraordinarios", dijo a la prensa al retirarse del recinto.

Funcionarios de Cancillería aclararon que México no tiene participación en el diálogo y que los detalles sobre el desarrollo del diálogo las darán los actores involucrados: las comitivas de Venezuela y los representantes de Noruega, que mediarán las pláticas.

Hasta el momento, no se han confirmado las personas de ambas comitivas que participarán en las negociaciones, salvo la asistencia del enviado de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien publicó un video presuntamente desde el hotel Sofitel, en paseo de la Reforma.