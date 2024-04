Incluye Xóchitl a Montiel entre 'mejores priistas'

Atizapán, México.- Al criticar la adhesión del ex priista Eruviel Ávila a la campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, terminó por defender al también polémico exgobernador del Estado de México Arturo Montiel.

La aspirante presidencial de oposición hablaba de sumar a los cuadros más destacados a la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) cuando incluyó entre los mejores priistas a Arturo Montiel, quien siendo aspirante a la gubernatura mexiquense decía que los derechos humanos no eran "para las ratas" y luego tras su periodo como mandatario del Edomex fue acusado de enriquecimiento ilícito y corrupción.

"Vamos a conseguir el país que nos merecemos, y lo vamos a hacer juntos. Vamos a sumar a los mejores cuadros, a los mejores panistas, a los mejores priistas. Montiel, que está aquí, nos ha estado ayudando porque es un hombre que de verdad está convencido. No se vayan con la finta de que Morena vale todo. No se vayan con la finta porque Eruviel ya se fue a Morena ¿para qué? Para que no lo persiguieran", dijo, titubeando sobre cómo seguir con su discurso en el Centro Cultural Luis Nishizawa, en la Zona Esmeralda, de Atizapán.

"Aquí que se quedaron buenos priistas, se quedaron buenos panistas, se quedaron buenos perredistas, se quedaron muchos ciudadanos conmigo. Vamos a integrar a muchos ciudadanos a este proyecto", agregó al final de su encuentro con ciudadanos.

En el mismo mitin, Xóchitl Gálvez, que ha tenido que afrontar la mala fama de los partidos que la postulan, había tenido que aclarar su dicho sobre la falta de casa propia para mayores de 60 años. Se refirió a Claudia Sheinbaum, precisó, porque el video de un discurso anterior fue sacado de contexto por los morenistas, acusó.