Promete Sheinbaum un Gobierno para el campo

Morelos, México.- En el 105 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, en la ex hacienda Chinameca, Morelos, donde fue traicionado y ante uno de sus nietos, la morenista Claudia Sheinbaum prometió ayer gobernar para los campesinos, impedir la entrada al País del maíz transgénico y revisar el uso del glifosato.

Los campesinos también hicieron su oferta y, en voz de Ignacio del Valle, líder de los macheteros de Atenco, se comprometieron a hacer proselitismo en los 32 mil ejidos y comunidades del País.

"Necesitamos hacer una transición a lo ecológico, es difícil, no es sencilla, no es algo ideal. Ya vimos todo el tema del glifosato, que su sustitución no es tan sencilla, pero tenemos que caminar hacia allá, tenemos que caminar por la protección de las mexicanas y mexicanos", dijo la aspirante presidencial de Morena-PT-PVEM.

"Vamos a seguir apoyando a los ejidos, a las comunidades, a los pequeños propietarios, a los campesinos, a las campesinas. Sin maíz no hay País y no va a entrar el maíz transgénico".

Rosa Hilda Hernández, coordinadora nacional de Ejidos y Comunidades, hizo un recuento de las luchas campesinas desde el "Caudillo del Sur" hasta el presente en el que las organizaciones campesinas, aseguró, ya se alejaron del corporativismo priista y ahora abrazan las causas de la Cuarta Transformación.

"Tenemos puesta nuestra fe y esperanza en usted para cristalizar nuestros anhelos de un México más justo e igualitario", aseveró.

Mientras Hernández pronunciaba sus palabras, Sheinbaum se dedicó a darle una última revisada a su discurso; con un bolígrafo rayó algunas partes e hizo anotaciones.

Cuando tomó la palabra, indicó que entre los apoyos que dará a los campesinos está la revisión de los distritos de riego, para distribuir en forma más equitativa el agua y que los menos favorecidos tengan acceso a ella para convertir sus cultivos de temporal a riego.

"Vamos a ampliar la cantidad de distritos de riego para que pueda haber producción para el campo a los campesinos que hoy son de temporal y que han sufrido tanto con la escasez de agua en todo este país", prometió.

Sheinbaum estuvo acompañada en el presidium por Manuel Manrique Zapata, nieto de Emiliano Zapata; de la candidata morenista al Gobierno de Morelos, Margarita González, y una treintena de líderes de distintas organizaciones campesinas del País.

Más tarde, en el mismo Municipio de Ayala, donde continuó con su gira por el estado, la candidata aseguró que Zapata y sus ideales siguen vigentes.