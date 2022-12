Importarán desde Texas diésel para Tren Maya

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que locomotoras del Tren Maya, que operarán de Palenque a Chetumal, funcionarán con un diésel "no contaminante" que será importado desde la refinería texana de Deer Park.

En conferencia, el mandatario informó que dichos trenes operarán en los tramos que van de Palenque a Mérida y de Palenque a Chetumal.

El tabasqueño dijo además que el Tramo 6 será terminado en enero próximo.

"Voy a dar también una buena noticia para toda la península (de Yucatán). Aquí empieza el Tren, aquí es una vía sencilla, pero con la misma calidad de toda la vía ferroviaria del tren, pero es una sola vía aquí, de Palenque hasta Mérida, hasta aquí, hasta Mérida, y de Palenque hasta Chetumal.

"El tren va a funcionar con un diésel especial, no contaminante, por eso hablo de una buena noticia, es un diésel que se va importar de la refinería Deer Park, no solo se va usar para el tren, de bajo contenido en azufre, no contaminante, también se tomó la decisión que es el diésel que se va a usar en toda la Península, Chiapas y Tabasco".

El mandatario subrayó que en el resto de los tramos las locomotoras serán eléctricas.

"Hasta aquí, entonces va ser eléctrico y va poder funcionar con ese diesel bajo en azufre, la CFE nos está ayudando mucho porque imagínense lo que significa abastecer de energía todo el sistema y ya se está contemplando fortalecer las líneas, ya estamos construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid, dos, para abastecimiento, y estamos metiendo gas por un gasoducto especial para que no falte la energía eléctrica en toda la zona".

"Si es enero del 24 sí nos alcanza, lo que buscamos es empezar las pruebas del tren, ya de Edzná, este es el Tramo 2, este Tramo de Escárcega a Calkiní, le corresponde a Carso, empezar las pruebas en junio de Campeche a Tulum".

Previamente, Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que, como ya está al 100 por ciento el avance de la investigación arqueológica en el Tramo 5, ahora se realizarán las tareas de excavación con "mucha celeridad" para que pueda ser terminado a tiempo el Tren Maya.