Homenajean a Barbosa en Congreso y Poder Judicial de Puebla

Puebla.- El Congreso de Puebla y el Poder Judicial estatal realizaron ceremonias solemnes de cuerpo presente en homenaje al gobernador Miguel Barbosa, quien falleció ayer a los 63 años.

Los restos del gobernador de Puebla arribaron esta mañana a la sede del Congreso local, en donde se llevará a cabo el primero de tres actos póstumos.

La carroza llegó alrededor de las 9:15 horas, en medio de un fuerte operativo de seguridad y seguida por varias camionetas en las que venían su esposa, Rosario Orozco, sus hijos Miguel y Rosario Barbosa Orozco y sus colaboradores más cercanos.

Al arribo de los restos del gobernador, la gente que se congregó a las afueras de la sede del Congreso local comenzó a gritar "¡gobernador, gobernador!" y "¡Barbosa, amigo, el pueblo está contigo!".

La Banda Sinfónica de la Policía del Estado también comenzó a entonar melodías como "Hoy toca ser feliz", en tanto la carroza fúnebre se acercaba a la entrada principal de la sede del Legislativo estatal.

Al interior del recinto legislativo ya se encuentran diputados locales, presidentes municipales y funcionarios estatales.

Además de diputados locales, entre los personajes que se encuentran en el recinto legislativo están Ana Lucia Hill Mayoral, encargada de despacho de la Gubernatura.

Por el acceso principal del Congreso ingresaron también diputados como Mónica Rodríguez, Oswaldo Jiménez y Aurora Sierra, del PAN; así como de Morena, Xel Arianna, y las aliadas Nora Merino y Mojica Silva.

También arribó la subsecretaria de Igualdad Sustantiva, Vianey García.

El homenaje inició con palabras del presidente del Congreso estatal, Sergio Salomón Céspedes, quien dijo que tras el fallecimiento de Barbosa no debe permear el miedo entre los poblanos, pues se cuidará el Estado de Derecho.

"Puebla es un Estado y complejo, hoy tenemos entidad en que cabemos todos. No debe haber incertidumbre, no debe haber miedo ni zozobra. Debe actuarse con altura de miras, no debe haber desasosiego; para eso está el proceso apegado a la legalidad, cuidar el Estado de derecho", expresó Céspedes.

En la ceremonia destacó también la presencia de presidentes municipales como Eduardo Rivera Pérez, de Puebla capital; así como Ariadna Atala, de Atlixco, esta última cercana al entonces mandatario estatal.

Otras de las personalidades políticas que acudieron a la ceremonia son la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez; y el secretario general de la institución, José Manuel Alonso.

Los asistentes llegaron en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó el cierre de las calles aledañas al Congreso local y al Palacio de Justicia, en dónde se llevará a cabo un segundo evento póstumo.

Posterior al evento en el Congreso, el cuerpo de Barbosa fue trasladado al Palacio de Justicia de Puebla.

El Magistrado Joel Sánchez Roldán, decano del Poder Judicial del Estado, pronunció un discurso para ofrecer condolencias a la familia de Barbosa y recordar la personalidad del fallecido político morenista.

"Una de sus frases, que mostró la actitud que nuestro Gobernador siempre tuvo en la lucha frontal por la defensa de sus convicciones, fue la de 'yo no me canso, yo no me rajo, yo no me abro, hasta donde tope y a lo que tope'.

"Frase coloquial, que cumplió a cabalidad hasta el último momento en el servicio público", expresó el decano del Poder Judicial.

Luego del toque de silencio, a cargo de la banda de la Secretaría de Seguridad, decenas de magistrados realizaron guardias de honor en torno al féretro de Barbosa.

Cuando el ataúd fue sacado del recinto, para trasladarlo hasta Casa Aguayo, algunas personas lanzaron gritos de apoyo al gobernador y su familia.

Al final de la ceremonia, se entonó el himno de Puebla.

Este mismo miércoles se realizará otro homenaje, en el que estará el presidente Andrés Manuel López Obrador.