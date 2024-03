Hay 2 mexicanos desaparecidos en Baltimore: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que hay dos mexicanos desaparecidos tras la caída de un puente en Baltimore, Estados Unidos.

"Lo lamentamos mucho, el informe que tenemos es que son 3 mexicanos, uno fue rescatado, salió con vida, herido, pero a salvo, tenemos los datos, pero la familia quiere que se maneje con mucha prudencia, me dicen que son muy buscados por los medios. Me piden que no se difunda mucho. Hay dos que están desaparecidos", dijo el Mandatario en su conferencia mañanera.

López Obrador detalló que el Gobierno mexicano está en contacto con las familias de los desaparecidos y les está brindando apoyo consular.

"Sabemos de dónde son, quiénes son, tenemos comunicación con sus familiares, se les está apoyando, hay asistencia diplomática en Baltimore, se les está ayudando", señaló.

El tabasqueño también mencionó que hay otros migrantes de Centroamérica desaparecidos tras el accidente.

"Y sabemos de otros desaparecidos, hermanos de países centroamericanos, esto demuestra que los migrantes van a hacer trabajos a medianoche, trabajos muy riesgosos y por eso no merecen ser tratados como suele pasar, por algunos políticos irresponsables y con poca sensibilidad en EU", dijo.

El accidente del puente en Baltimore ocurrió el lunes por la noche y dejó al menos seis personas muertas y varias más heridas.

"Este accidente se da a la medianoche y la mayoría de los que están desaparecidos son migrantes. Muy difícil esto, y vamos a estar muy pendientes de esa situación", finalizó el Presidente.