Hacen bien en protestar: López Obrador

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— Ante las protestas del fin de semana en varias partes del país en contra de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus opositores hacen bien en manifestarse, ya que en la democracia debe haber pluralidad.

"Acerca de las protestas de ayer y de antier pues se ejerce un derecho constitucional a la libre manifestación de las ideas y el derecho a disentir, es parte de la democracia. Yo considero que hacen bien en protestar, en manifestarse, no estamos construyendo una dictadura, nosotros llegamos a la Presidencia para hacer valer una auténtica democracia y es lo que hay en el país", dijo.

"Y desde luego no todos podemos pensar de la misma manera, en la democracia tiene que haber pluralidad, tiene que haber oposición, es legal, es legítimo, sólo en las dictaduras no se permite la libre manifestación de las ideas y que haya protestas".

En su conferencia de prensa mañanera, acompañado del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, e integrantes de su Gabinete de seguridad, el jefe del Ejecutivo federal agradeció el apoyo que aseguró tiene de la mayoría de los mexicanos.

"Por lo demás, le tengo mucha confianza al pueblo. Yo llegué por el apoyo de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos, de millones de mexicanos que me apoyaron y el poder que emana del pueblo y en la democracia es la mayoría la que manda, la que decide, respetando a las minorías, respetando las libertades, entonces yo agradezco mucho a la mayoría de los mexicanos que me sigue apoyando, que me sigue respaldando, eso es lo que puedo comentar".

El fin de semana, en distintas ciudades se realizaron caravanas de automóviles, moto y bicicletas para protestar contra la Administración federal.

Las protestas fueron convocadas por el llamado Frente Nacional AntiAMLO (Frena), y se replicaron en el Estado de México, Tamaulipas, Campeche, Puebla, Hidalgo, y Veracruz, entidad que hoy visita el mandatario.