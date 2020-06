Desaprueban contratación de médicos cubanos

Reforma

Ciudad de México.- Colegios, asociaciones y federaciones de médicos expresaron su desaprobación a la contratación de profesionales cubanos, pues representa una falta grave al personal de salud del País, además de que no cuentan con un perfil adecuado.

En una misiva al Presidente Andrés Manuel López Obrador, 12 organizaciones señalan que han llegado al País 585 médicos y enfermeras procedentes de Cuba, lo que ha representando un desembolso de más de 6.2 millones de dólares.

"Es (...) motivo de indignación que se destinen recursos monetarios, de por sí limitados, erogando honorarios a personal extranjero de manera injusta, pagándoles un sueldo mayor al que percibe un médico especialista mexicano en las instituciones del sector salud. Por otro lado, son recursos económicos que el sector salud requiere con urgencia para combatir la pandemia en insumos como los equipos de protección personal de calidad", exponen.

"Derivado de lo anteriormente expuesto, resulta un agravio para el gremio médico mexicano, toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas. Su intervención no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población y si es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país".

Según el documento, el grupo de médicos extranjeros está compuesto en su mayoría por médicos generales sin especialidad, ubicándoles en las diferentes áreas hospitalarias o solo de apoyo en consulta, transgrediendo la funcionalidad en los hospitales asignados.

"Cabe hacer notar que, en México, todos los médicos generales o especialistas contamos con documentos y certificados de idoneidad para nuestra práctica, normatividad que se ve vulnerada, por el decreto que le permite a personal médico carente de esta certificación ejercer dentro de la República Mexicana", se establece en el documento.

En la carta se especifica que en el País existen médicos con capacidad avalada por las Universidades de la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de la población.

"De manera injusta se nos ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras Universidades. Es una injusticia privilegiar a los extranjeros sobre los médicos mexicanos, que cumplimos, con todos los requisitos establecidos por la Ley de Profesiones y la Ley General de Salud".

La carta está firmada por la Asociación Mexicana de Cirugía General; la Federación Mexicana de Colegios Especialistas en Cirugía General; el Colegio Mexicano de Medicina Crítica; el Colegio de Medicina Interna de México; la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología; la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, y la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, entre otras.