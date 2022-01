Gertz Manero, incapaz de fabricar delitos: López Obrador

Ciudad de México.— A pesar de que aseguró que desconoce a fondo los conflictos familiares del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que el funcionario "es incapaz de fabricar delitos" contra nadie, publicó Excélsior.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado acerca de la posibilidad de que Gertz Manero "eleve a grado de prioridad de Estado y venganza" los problemas con sus familiares políticos, derivados a partir del fallecimiento de su hermano Federico Gertz Manero y por el cual llevó a la cárcel a su sobrina, Alejandra Guadalupe Cuevas, al estimar que, debido a los malos cuidados en la salud de su hermano, éste falleció.

"Tengo información general, pero por lo común no me meto en estos asuntos. No. Creo que cada instancia tiene que ser responsable de sus actos y en este caso es la Fiscalía y existe el Poder Judicial y así como el fiscal es autónomo, también el Poder Judicial es autónomo; o sea, no hay poder absoluto. Si hay alguien que injustamente siente que está siendo juzgado, puede acudir a otra instancia", apuntó López Obrador al dar contestación a la pregunta.

Subrayó que además de las fiscalías, existen los jueces y nadie tiene que ejercer un poder omnímodo, sobre todo cuando el presidente de la República no incurre en ese error, por lo que hay que aplicar la máxima de que por encima de la ley nadie.

"Después están los jueces, existe el amparo; o sea, no puede haber un poder omnímodo, algo todopoderoso, si no lo es el presidente, si no ejerce el presidente ese poder, omnímodo y autoritario, pues nadie lo puede ejercer", advirtió López Obrador.

Al referirse también al caso de Emilio Lozoya, testigo colaborador de la FGR y para quien se solicitó por parte del Ministerio Público federal una sentencia de 39 años de prisión por el caso de los sobornos de la petrolera Odebrecht en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, el presidente de México ratificó su confianza en el fiscal y su desempeño como funcionario público.

"Ellos tienen ese proceso y está en curso, falta la decisión de los jueces del poder judicial, vamos a ver qué sigue sobre este asunto judicial como otros; yo lo único que puedo decir es que le tengo confianza al fiscal general, a Gertz Manero y lo considero una gente íntegra, incapaz de fabricar delitos", sostuvo el mandatario federal al recalcar que hoy la FGR es autónoma, no depende del presidente de la república como antes.