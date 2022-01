Acusa senador a Morena de usar paridad con fines oscuros

Ciudad de México.— El senador Ramón Enríquez, aspirante a la gubernatura de Durango, acusó que en las designaciones de Morena en los estados donde habrá relevo de gubernaturas hay intereses oscuros que no respetaron la voluntad de los ciudadanos.

Desde Aguascalientes, a donde llegó este miércoles con la Caravana por la Justicia que inició en Durango y que busca llevar a la Ciudad de México, el senador aseguró que no pretende abandonar Morena, sino limpiar el proceso interno en el que resultó designada Marina Vitela, alcaldesa con licencia de Gómez Palacio.

Ganador de la encuesta de preferencias ordenada por la dirigencia por Morena, pero afectado por el criterio de paridad de género, el senador Enríquez aseguró, en entrevista, que impugnó el proceso porque no quiere prestarse a una simulación.

"Se está usando la paridad de género en función de intereses, por eso digo que hay intereses oscuros. Tanto que hablamos de la vieja política y de la mafia del poder, y de que el pueblo es el que manda.

"Ya lo dijo, incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se respeten las encuestas, que es el instrumento que se debe utilizar, pero aquí es todo lo contrario: se ganan las encuestas, pero no se respeta la voluntad del pueblo", dijo el senador.

¿Qué busca con esta caravana?

"En Morena no se respetó el resultado de las encuestas porque se utilizó un criterio oscuro, hubo acuerdos oscuros. Tenemos la evidencia de que el día 18 de diciembre, eso es lo más indignante, que todavía no se terminaba la encuesta y ya estaba firmado el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones sobre quién estaba designado en Oaxaca y en Durango.

"Esto va en contra de toda lógica y ética, es la primera vez que se puede demostrar con fe de notario público, que existen estas publicaciones desde el día 18. Anteriormente se sospechaba que las encuestas no se respetaban y que eran inconsistentes y no reflejaban el sentir de los pueblos, pero hoy con documentos en la mano podemos demostrar que las encuestadoras dan un resultado y se toma otra decisión. Este fue un criterio cupular, inventado, que no está escrito en los estatutos y que se lo sacaron de la manga. Acomodaron nombramientos como si fueran fichas.

"Esto no es a favor de las mujeres, están enviando a las mujeres a donde tiene menos posicionamiento Morena y, por lo tanto, menos posibilidades de triunfo. Se utiliza el criterio de paridad de género por la legislación actual para esos intereses oscuros. Se montó un teatro de más de 14 horas el día que se dieron a conocer las encuestas, cuando ya se tenía una designación".

¿Pero había que respetar el criterio de paridad, no es así?

"El criterio se utiliza en Durango, donde se dice que hay que dar oportunidad a las mujeres, sin embargo en Morena no queremos candidatas, sino gobernadoras y buenas gobernadoras, y es el criterio contrario a lo que se utilizó en Oaxaca, donde se dice que el candidato (Salomón Jara) es el que ganó la encuesta.

"Sin embargo, en Oaxaca la mayoría de los ciudadanos prefiere a una candidata, la segunda aspirante más competitiva, después de Mara Lezama que ganó su encuesta, es Susana Harp. Aquí, en Durango, se está usando la paridad de género en función de intereses oscuros.

"Pero sería gravísimo trasladarnos al 2023, donde la Comisión Nacional de Elecciones ya tendría firmado quién va a ser el candidato o la candidata presidencial de Morena. No podemos cimentar un país que tanto ha luchado por la democracia con mentiras y simulaciones".

¿No será que usted tiene un espacio asegurado en Movimiento Ciudadano, llegó al Senado por ese partido?

"Si decimos que tenemos que respetar al pueblo es precisamente que el pueblo tiene que decidir. En 2006 fui candidato al Senado, en la primera ocasión en que el presidente López Obrador fue candidato a la presidencia, había una coalición de PRD, Convergencia y PT, y luego Convergencia se transforma en Movimiento Ciudadano, pero soy fundador de Morena en 2011.

"Lo importante es seguir el trabajo que nos conduzca a la gente, es respetar su decisión, nuestra gente requiere ser tomada en cuenta y es lo que estamos exigiendo. No nos vamos a adelantar porque el Tribunal Federal Electoral es quien tiene la última palabra, además de los órganos internos de Morena, pero no vamos a descansar hasta limpiar al movimiento y al partido, esa va a ser nuestra lucha".

"Mejor que se vayan los que están haciendo irregularidades en Morena, ellos iniciaron la división de Morena, iniciaron la confrontación porque utilizaron la mentira y la simulación, a Durango se le va a respetar y es lo que queremos".