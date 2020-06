Ganan mamuts round temporal en obras de Santa Lucía

Reforma

Ciudad de México.- La suspensión provisional que otorgó un juez a las obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía para dar prioridad a los vestigios paleontológicos y prehispánicos surgidos durante éstas, fortalece la defensa ciudadana de los derechos culturales del país, consideró ayer Carlos Lara, especialista en legislación cultural.

Destacó el hecho de que un ciudadano, no un despacho de abogados ni alguna instancia u organismo, promoviera el amparo del que derivó esta suspensión, la cual podría prolongarse unos días, hasta que el INAH demuestre que los bienes culturales tienen prioridad en los trabajos desarrollados.

Este amparo, dijo Lara en entrevista, es uno de varios promovidos frente a la obra aeroportuaria, y las autoridades judiciales "los están desahogando, porque hay muchos".

En la Base Aérea de Santa Lucía, donde se construye el aeropuerto, se hallaron desde el pasado octubre yacimientos de fósiles con más de 60 osamentas de mamuts, así como restos de camélidos y bisontes, entre otros animales del Pleistoceno, cuyo estudio permitirá profundizar en la historia del noroeste de la Cuenca de México -en lo que fueron las orillas del lago Xaltocan- y la posible interacción de la fauna con las primeras poblaciones humanas, hace 10 mil años.

Ayer, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, ordenó proteger y dar prioridad a vestigios arqueológicos y paleontológicos encontrados en la zona de construcción del aeropuerto y pidió al INAH informar de inmediato si las obras pueden afectar el proyecto de investigación que desarrolla.

Guzmán Rosas concedió la suspensión provisional en el amparo promovido por un particular, quien alegó que las obras pueden violar derechos humanos de acceso a la cultura y compromisos internacionales del Estado mexicano.

Lara, autor del libro El patrimonio cultural en México, Un recurso estratégico para el desarrollo, recordó que la Suprema Corte de Justicia, al interpretar el derecho de acceso a la cultura, subrayó en una tesis aislada que el Estado debe garantizar y promover éste en sus aspectos individual y colectivo.

"El ciudadano que tramitó el amparo lo hizo a título personal, porque le asiste no el interés jurídico, sino el interés legítimo; por eso aplaudo que haya sido un ciudadano, no un bufete de abogados, no una asociación", enfatizó el integrante de la asociación civil Artículo 27, que ha promovido acciones legales en obras como la Línea 7 del Metrobús y la restauración de la estatua ecuestre de Carlos IV, popularmente conocida como "El Caballito".

Aunque México fue la primera nación de América Latina que incorporó en su legislación el principio de factibilidad cultural, observó Lara, éste no se aplica en los proyectos relacionados con la planeación y el desarrollo nacionales, como el de Santa Lucía.

"El Gobierno, en cualquier proyecto relacionado con la planeación y el desarrollo del País, está obligado a elaborar un principio de factibilidad cultural, que es un símil del estudio de impacto ambiental o del estudio de factibilidad financiera", explicó el analista.

"Y no se trata de oponerse al desarrollo, al contrario: el principio de factibilidad cultural te dice cómo podría generarse un proyecto de desarrollo amigable con el medio ambiente y amigable con la cultura. Me parece muy lamentable que las leyes no se respeten, que el estado de derecho esté supeditado al estado de ánimo del Presidente".

El INAH ha declarado que los hallazgos prehistóricos y prehispánicos no han retrasado las obras del aeropuerto, porque estos se confinan a los espacios donde surgen y los trabajos de infraestructura continúan en otros frentes.

Hasta el momento, el Instituto ha abierto 23 frentes de exploración en estos terrenos, como parte de un proyecto de salvamento arqueológico y paleontológico, el cual se lleva a cabo con el respaldo logístico y financiero de la Sedena.

Consultado sobre la resolución del juez Guzmán Rosas, el INAH dijo que fijará una postura conjunta junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de las obras.

Y piden se declare patrimonio zona en Tultepec

Una petición en Change.org, respaldada con casi 50 mil firmas, solicita que se declare patrimonio nacional la zona de Tultepec, Estado de México, donde fueron hallados restos de mamuts y vestigios de trampas prehistóricas.

"Por su trascendencia histórica y cultural, hace falta que el INAH no sólo recurra a la práctica de 'salvamento arqueológico', sino que se haga un proyecto de investigación integral para que se resguarde y conserve la zona física del impacto que puedan generar las obras relacionadas al nuevo Aeropuerto Internacional en Santa Lucía", argumentan.

La petición "para que el gobierno mexicano salvaguarde la zona física que alberga los restos paleontológicos de mamuts y sea considerada por el INAH como patrimonio cultural de la nación", está dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al director del INAH, Diego Prieto. Fue publicada en la plataforma Change.org por el Grupo Interdisciplinario Participación Inclusiva.