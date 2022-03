Ganan amparos por vacuna... y aún esperan

Ciudad de México.- En la Ciudad de México, ganar un amparo para que un menor reciba una vacuna anti Covid-19 no es garantía de que se aplique.

Silvia y su cuñada llevaban varios meses esperando a que las autoridades aprobaran la aplicación del biológico contra Covid en niños.

Sus hijos, de cinco años, tienen diagnóstico de alergias e hiperreactividad bronquial.

En febrero tramitaron un amparo para inmunizarlos y en menos de una semana obtuvieron el dictamen para aplicar de forma inmediata el biológico Pfizer BioNTech.

Sin embargo, han pasado varias semanas sin que sus hijos reciban la vacuna.

Aunque autoridades sanitarias afirman que se aplican con celeridad las vacunas a menores con amparos, en casos como el de Silvia no es así.

Según cifras de la Secretaría de Salud capitalina, entre septiembre de 2021 y enero de 2022 se recibieron mil 292 amparos de menores que buscan una vacuna por Covid-19; hasta el 15 de febrero faltaban por atenderse unos 64 casos.

Oliva López, titular de la Sedesa, dijo el 25 de febrero que la atención es rápida.

"Sólo se debe seguir el procedimiento: identificar el domicilio, verificar la identidad del menor. Este procedimiento es el que toma cierto tiempo, pero se cumple con el mandato judicial. Como son pocos tratamos de vacunarlos en su casa", afirmó.

El abogado de las madres de familia, quien ha promovido y obtenido más de una veintena de casos, explicó que después de que un juez otorga el amparo en favor de los pequeños, la Sedesa está obligada a acatar la orden de forma inmediata.

La vacunación, explicó el abogado, se realiza cuando se llama al representante legal o a la familia para citarles en algún sitio de la red de salud para aplicar el biológico o una brigada con personal sanitario y de las fuerzas de seguridad federales acude al domicilio, sin previo aviso.

Sin embargo, advirtió, hay incertidumbre sobre cómo la dependencia es notificada, pues no hay forma de conocer la fecha y saber si atiende las resoluciones en tiempo y forma.

"Es un proceso sumamente desgastante porque no me puedo mover de aquí y si me llega de sorpresa y no estoy, no sé qué pueda pasar, que me retrasen más la vacuna, no puedo salir al trabajo. Mi hijo no tiene protección para ir a la escuela", dijo Silvia.

Grupo REFORMA solicitó postura a Sedesa, pero al cierre de edición no obtuvo respuesta.