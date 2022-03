'Claro que voy a votar en revocación, soy demócrata', afirma AMLO

Santa Lucía.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el próximo 10 de abril votará en la consulta de revocación de mandato porque se considera un demócrata.

"Sí, claro que voy (a votar) como ciudadano, soy demócrata, a donde se coloque la mesa. Pero ya no hablemos de eso, no me vayan a cepillar", comentó López Obrador.

PUBLICIDAD

Ayer, en una visita a Guelatao, Oaxaca, el mandatario federal prometió continuar con su encomienda al frente del país si los ciudadanos así lo deciden.

"No duden en saber que mientras lo decida el pueblo, lo quiera el creador y me lo permita la naturaleza seguiré cumpliendo mi encomienda de velar por el interés del pueblo y de la Nación y continuaré dedicando mi mayor esfuerzo a atender a los más desprotegidos, pobres y marginados de México", expresó.