Gana Odebrecht litigio a Pemex

Ciudad de México.- Un juez federal condenó a Pemex Transformación Industrial (PemexTRI) a pagar por lo menos 91.2 millones de pesos a la constructora brasileña Odebrecht, por trabajos que ejecutó en la refinería de Tula en 2016 y 2017.

Jorge Rojas, juez Tercero de Distrito en Juicios Orales Mercantiles, notificó el pasado 7 de julio una sentencia en la que dio parcialmente la razón a Odebrecht, en una demanda por mil 838 millones de pesos presentada ante otro juzgado a finales de 2018.

El juzgado federal también declaró la nulidad de la rescisión del contrato DCPAOP-GCP-DGTRI-A-3-15, uno de varios adjudicados directamente a Odebrecht en el periodo como director de Pemex de Emilio Lozoya, actualmente bajo proceso por recibir sobornos de esa constructora.

El 87 por ciento de la demanda de Odebrecht, mil 610 millones de pesos, era por daños y perjuicios por la rescisión del contrato; sin embargo, el juez los consideró improcedentes.

El juez tampoco aceptó el reclamo de pago de precios unitarios extraordinarios por 11.7 millones de pesos, y gastos no recuperables de 131.6 millones de pesos, por 467 días de interrupción de los trabajos.

Sin embargo, estableció que sí están probados tres reclamos por trabajos ejecutados entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, que sumaron 65.4 millones de pesos incluyendo IVA, así como 25.8 millones de pesos por ajustes de costos, concepto que podría incrementarse posteriormente, durante la etapa de ejecución de la sentencia.

La propia PemexTRI aceptó que debía estas cantidades. "La demandada en el acta finiquito aceptó el adeudo de los conceptos de referencia, por lo que se considera acreditado el elemento en estudio", resolvió el juez.

Ambas partes pueden impugnar la sentencia, mediante un amparo directo ante un tribunal colegiado, pues en juicios orales mercantiles no hay apelación.

El contrato, adjudicado en noviembre de 2015 por mil 811 millones de pesos y con un plazo de ejecución hasta abril de 2017, fue para la construcción de accesos y obras en el proyecto Aprovechamiento de Residuales de la refinería de Tula.

Sin embargo, en julio de 2016 el monto se incrementó en 358 millones de pesos.

Luego de que estalló el escándalo por los sobornos de Odebrecht, PemexTRI rescindió el contrato alegando violaciones a las leyes del Seguro Social y de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos, mismas que el juez rechazó.

En cuanto a la no afiliación de trabajadores al IMSS, Rojas aclaró que no era causal de rescisión, mientras que en el tema de residuos peligrosos, Odebrecht no los alcanzó a generar, entre otras razones, porque la propia PemexTRI suspendió las obras.

Con la nulidad de la rescisión también fue anulada el acta de finiquito de febrero de 2018, en la cual PemexTRI sostuvo que la empresa Odebrecht le debía 60 millones de pesos.