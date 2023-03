Fui víctima de persecución política: Cabeza de Vaca

Ciudad Victoria, México.- Luego de que se hiciera público que un Juez pidió cancelar la orden de aprehensión en su contra, el ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que fue víctima de una persecución política.

El ex mandatario aseguró que esto fue con la intención de presionarlo para que pidiera licencia al cargo, el cual dejó oficialmente el 30 de septiembre de 2022.

"No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el Pacto Federal y la igualdad de oportunidades entre las Entidades Federativas y un trato fiscal justo.

"Fue también por exigir desde mi trinchera un respetar y hacer respetar nuestra Constitución y el Estado de Derecho. Por impulsar energías limpias en Tamaulipas y por estar convencido de que, al agachar la cabeza ante el autoritarismo, perdemos dignidad, perdemos país. Se tiene que luchar de pie y no de rodillas", escribió en un mensaje a través de Twitter.

Grupo REFORMA publicó hoy que, derivado de violaciones al debido proceso, un Juez federal instruyó cancelar la orden de aprehensión que recaía sobre el ex Gobernador tamaulipeco por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Al respecto, dijo que la resolución le otorga la razón y confirma lo que señaló en su momento.

"Fui inculpado, hace casi dos años, por delitos que NO cometí. Que soy inocente de lo que se me acusó y que, hoy, la justicia me vuelve a dar la razón.

"Esta sentencia judicial nos demuestra, insisto, que fui víctima de una persecución política basada en pruebas falsas e invenciones que buscaban intimidarme, callarme e inclusive a presionarme a pedir licencia a mi cargo de Gobernador", agregó.