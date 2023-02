Rechazan disculpa de Fiscal mexiquense por feminicidios

Estado de México, México.- Familiares de una víctima de desaparición y tres de feminicidio no aceptaron las disculpas públicas que les ofreció el fiscal mexiquense José Luis Cervantes Martínez.

Este martes, tras más de un año de lucha, familiares de Daniela Mabel Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio, Julia Sosa Conde y Nadia Muciño acudieron al auditorio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para recibir una disculpa pública por parte del funcionario público.

En su discurso, el fiscal admitió que hubo actos que nunca debieron suceder y que sólo agravaron la pena y el dolor de las familias al dificultar el acceso a la justicia de las víctimas.

"Que se escuche bien y con claridad: no atendimos lo suficiente a las víctimas ni a sus familias, les dejamos solos. A partir de esta afirmación podemos lograr algo distinto, pero lamentablemente jamás podremos devolver la vida a Diana, a Julia, a Nadia Alejandra, ni restituir a Daniela Mabel el tiempo perdido fuera de su núcleo familiar", dijo.

"A las familias y seres queridos de las víctimas hoy les decimos que su persistencia, valor y entereza fueron piedra angular para reconocer que al momento de los hechos no se tenía la formación, sensibilidad, conocimientos ni las herramientas para resolver sus casos".

Tras el discurso, Laura Curiel Armenta, madre de Daniela Mabel Sánchez Curiel, quien está desaparecida desde el 2015, recordó cómo personal de la Fiscalía le dijo que estaba loca por insistir ver la carpeta y cómo fue intimidada por dar entrevistas a medios de comunicación.

"Comprendí que una denuncia no iba a hacer nada (...) Axel dice: no se acepta la disculpa ¿Dónde está mi mamá, dónde está la verdad? Y es por eso que no aceptamos esta disculpa, gracias", expresó al Fiscal.

Lidia Florencio Guerreo, madre de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio, recordó que el 6 de julio de 2017 escuchó las palabras más crueles y dolorosas que nunca, ni en sus peores pesadillas, hubiera imaginado.

"La mataron, esas palabras salieron de mi hija Laura, comenzamos a buscar a Diana desde el día que salió de casa, esa madrugada del 2 de julio. Esa mañana tuvimos contacto con un ministerio público que lo único que hizo fue revictimizar a Diana y decir que teníamos que esperar 72 horas. Les hago saber que no acepto la disculpa pública", sentenció.

Ana Sosa Conde, hija de Julia Sosa Conde, víctima de feminicidio en 2018, pidió a las autoridades que hagan su trabajo.

"Demuéstrenle a la sociedad que sí son confiables, que vivir sin violencia es posible y que sirve denunciar: me lo deben a mí, se lo deben a mi mamá y se lo deben a la sociedad", manifestó.

María Antonieta Márquez, madre de Nadia Muciño, quien fue víctima de feminicidio en 2004, aseguró que tuvo que recurrir a organismos internacionales para pedir que su hija tenga acceso a la justicia.

"Me he visto en la necesidad de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para solicitar lo que las autoridades mexicanas no pudieron garantizar a mi hija (...) no acepto su disculpa porque es una disculpa a medias, hay otras dependencias que deberían de estar aquí haciendo lo mismo".

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, aseguró que el discurso del Fiscal fue genérico y que no detalló las omisiones en cada uno de los casos, como lo había pactado con las familiares de las víctimas.