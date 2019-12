Frenan inhabilitación de exdirectivo de Pemex

Ciudad de México— El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) suspendió temporalmente la inhabilitación de 10 años para desempeñar cargos públicos, impuesta a Miguel Ángel Lozada Aguilar, exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP), por el caso de la Estafa Maestra.

Claudia Palacios Estrada, magistrada instructora de la Quinta Sala Regional Metropolitana del TFJA, concedió a Lozada la suspensión provisional contra la sanción que le impuso el 4 de diciembre la Secretaría de la Función Pública (SFP).

"Se admite a trámite el incidente de la suspensión y se concede la suspensión provisional de la ejecución de la resolución impugnada, relativa a la inhabilitación del actor y al registro en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, sin que lo anterior prejuzgue sobre la procedencia o no de la admisión de la demanda", resolvió la magistrada.

Además de congelar la inhabilitación, la impartidora de justicia dio un plazo de 48 horas al director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, para que rinda un informe en relación a la suspensión concedida a Lozada.

La magistrada precisa que esta protección ha sido concedida "en el entendido de que la ejecución de la sanción queda supeditada a la existencia de una sentencia que haya causado ejecutoria", es decir, que la inhabilitación no es aplicable hasta que exista una sentencia de última instancia, lo que podría implicar más de un año de litigio.

A inicios de mes la Función Pública informó que había inhabilitado a Lozada por omisiones detectadas en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2017.

Lozada Aguilar fue exonerado desde el 12 de marzo pasado por la Fiscalía General de la República (FGR) de un presunto desvío de 82 millones 863 mil pesos, dentro de la llamada Estafa Maestra.

Se trata de un convenio entre Pemex PEP y la Universidad Popular de la Chontalpa, por servicios de asistencia en perforación y producción de pozos petroleros.

En este caso, la SFP denunció a Lozada junto con Pedro Javier Muñoz Vergara, rector de la Universidad, y Tobías Francisco Ruíz y Juan Manuel Prieto Alonso, representantes de la misma.

La denuncia -a la que se tuvo acceso- estaba enfocada principalmente en contra de Lozada, sin embargo, el 26 de junio pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su exoneración, cuando ya llevaba tres meses y 13 días de haber sido dictada.

La SFP apuntó contra Lozada porque aparentemente sus omisiones fueron las que ocasionaron el principal daño al erario.

"Se estima que Miguel Ángel Lozada Aguilar, en su calidad de Administrador del Activo de Producción Cantarell, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noroeste (Pemex), no verificó que el personal que de la Universidad contara con la experiencia, infraestructura y recursos para desarrollar los servicios", dice la dependencia.

Sin embargo, aseguró que Lozada afirmó que la Universidad sí contaba con todos los requisitos para la celebración de dicho convenio.

La Función Pública ha pretendido que le reconozcan su calidad de ofendida en este asunto, con el propósito de impugnar el "carpetazo" en favor de Lozada y los otros exonerados, sin embargo, hasta ahora no ha conseguido que la FGR ni un juez le concedan esa personalidad legal.

Lozada fue separado de su cargo en Pemex en febrero pasado por conductas irregulares.