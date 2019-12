'Universidades famosas resultaron patito'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la ineficiencia de quienes llama tecnócratas y afirmó que no salieron bien formados de universidades famosas, pues resultaron ser "patito".

En conferencia matutina, López Obrador criticó a integrantes de Pemex, a quienes la Secretaría de la Función Pública les descubrió casos de corrupción.

Señaló que dichos tecnócratas son ineficientes, contrario a lo que se piensa, al ser egresados de grandes y "famosas" universidades.

"Si lo hicieron de mala fe con el propósito de destruir a Pemex, o por ineficiencia, y me inclino más, aunque pudo ser de mala fe, sobretodo por los intereses, la ambición, el dinero, los contratos, me inclino más por la ineficiencia", dijo.

"Es que son muy limitados los tecnócratas, muy contrario a lo que se piensa, además ellos son técnicos que se creen científicos, pero es increíble lo ineficientes que son".

El Presidente aseguró que posiblemente creyeron o partieron del supuesto que Pemex ya no necesitaba inversión pública porque con la reforma llegaría "a raudales" inversión extranjera.

"Es decir, para qué invierte el Estado si con la reforma basta porque con los contratos van a empezar a producir petróleo y no hace falta Pemex, se hace a un lado a Pemex, se suple a Pemex", afirmó.