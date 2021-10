Fija INE candados en firmas de revocación para evitar trampa

Ciudad de México.— La aplicación telefónica para recopilar las firmas para solicitar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con una veintena de candados o medidas de seguridad para impedir trampas.

A partir del lunes, miles de ciudadanos, la mayoría de ellos morenistas, recorrerán el país para cumplir el deseo del primer mandatario de someter a consulta su permanencia en la presidencia, el próximo 27 de marzo.

Este jueves, el Instituto Nacional Electoral pondrá a disposición, de quienes cumplieron con los requisitos, la aplicación móvil para recolectar apoyos.

Se registraron 23 mil 906 interesados -llamados promoventes-, sin embargo, ese número disminuirá porque se descartarán aquellos que están impedidos por la ley para participar, como son legisladores o funcionarios, o no entregaron documentos.

Quienes ya fueron aceptados, el INE les dio acceso a una página para que registren a los auxiliares que los ayudarán en la recolección, y quienes deberán contar con credencial vigente y dar datos personales para ubicarlos si cometen algún abuso.

El director del Registro Federal de Electores, René Miranda, recordó que en el 2018, en la captura de apoyos para candidatos independientes a la presidencia, estos ayudantes se registraron con seudónimos, por lo que no hubo control de ellos.

"Sí tuvimos algunos huequitos que ahora se corrigen, porque tenía auxiliares registrados como Mickey Mouse o Pato Donald, ahora se pide sus nombres, que sean personas de carne y hueso para que podamos llamarlos a rendir cuentas si hace mal uso de la cuenta. No es nada estricto, pero sabemos que existe y quién es", indicó.

De confirmarse que éstos están en la Lista Nominal, se les envía a su correo una clave para acceder a la aplicación móvil.

Cualquier teléfono que cuente con aplicaciones de redes sociales y memoria de 2GB, servirá.

Encriptan información

Para registrar el apoyo, el dispositivo móvil obliga a tomar fotos de ambos lados de la credencial de elector y de la persona, además de consignar su firma.

La captura de datos se almacena y se encripta, por lo que el auxiliar no podrá volver a ver esa información, incluso, ésta se borra una vez que el usuario oprime "enviar" al sistema del INE.

No será necesario que el asistente cuente con internet al momento de recopilar la firma, pues podrá guardar en su teléfono decenas de apoyos durante varios días, hasta contar con wifi para transferir los datos.

"Son ciudadanos de carne y hueso. No hay forma de hacer fraude con la aplicación, hay muchos candados y procedimientos", añadió Miranda.

El INE no sólo sabrá quién recopiló la firma, también la hora, la fecha, el lugar y el tiempo que llevó el proceso.

Estas medidas de seguridad, advirtió el funcionario, no se pueden garantizar en los formatos de papel, por lo que en 204 municipios que se darán documentos se confiará en la buena fe de los auxiliares.

Aunque, recordó, en años anteriores, han prevalecido las trampas.

Sin embargo, ahora los formatos físicos deberán estar acompañados de una fotocopia de la credencial de elector.

No serán válidos los apoyos cuyas fotografías no sean legibles, estén mal tomadas o no sean originales, no corresponda la firma, la credencial no corresponda a la imagen, el ciudadano esté dado de baja en la Lista Nominal o si la captura está duplicada.

El sistema del INE verifica que los datos sean correctos y una mesa de control revisa aquellos casos que fueron rechazados por la plataforma.

El Tribunal Electoral tiene pendiente resolver una queja de Morena, en la que exige que en todo el país también se disponga de formatos impresos.