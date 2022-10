Expresa AMLO respeto a Zelensky pero critica envío de armas a Ucrania

Ciudad de México.- Luego que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuestionara en la Asamblea de la OEA con quién hubiera simpatizado Miguel Hidalgo, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que él respeta posturas, pero criticó el envío de armas a territorio ucraniano.

Durante la mañanera, se le cuestionó al presidente López Obrador del tema.

-Porque (Zelensky) dice que Miguel Hidalgo con quién hubiera simpatizado, parece que con este tuiter le estuviera hasta respondiendo a todos los planteamientos que usted ha hecho públicos, se le preguntó.

"No, pues yo respeto mucho a todos. Había un entrenador, a ver, post, post, post Covid, Bora, Bora, es que es post Covid largo, jeje. Bora decía 'respeto', 'yo respeto', lo cuestionaban y 'respeto'", respondió López Obrador.

El mandatario mexicano criticó que en vez de darle a Ucrania acceso a la OTAN se le envíen armas tras la invasión rusa.

"Nuestra postura es la de la neutralidad porque lo que queremos es la paz. Y claro que nosotros estamos en contra de las invasiones, pues si hemos padecido invasiones de España con intentos de reconquistar, dos invasiones de Francia, dos invasiones de Estados Unidos, nos han costado sangre, martirio, territorio", dijo.

"Pero al mismo tiempo hay cosas que no alcanzamos a comprender. ¿Cómo es que pide Ucrania que se le acepte en la OTAN y no se les permite, y lo que se decide es enviarles armas. ¿Y quién pone los muertos?".

López Obrador insistió en su propuesta de una tregua y la participación del papa Francisco y el secretario de la ONU en un plan de paz.

"¿Y por qué no aceptar nuestra propuesta, de que se forme un comité para conseguir la paz? Proponemos al papa Francisco, al primer ministro de la India, Modi, al secretario Guterres de la ONU, se hizo la propuesta, no, salieron a declarar que estábamos a favor de uno de los que participan, no, queremos la paz, eso sería lo mejor", urgió.

"Porque imagínense proponemos una tregua, ¿Qué no sé puede alcanzar?, ¿la diplomacia no puede alcanzar un acuerdo?, ¿para qué están las Naciones Unidas?, ¿Por qué no una tregua para parar la guerra, que terminen las confrontaciones, el intervencionismo? Y que nos demos cinco años de paz para que los gobiernos nos dediquemos por entero a atender las necesidades de los pueblos, la pobreza, la migración, la violencia".

"¿A quién beneficia la guerra? Dicen, a la industria bélica, pues yo pienso que ni a la industria bélica, no beneficia a nadie, eso es lo más irracional que puede haber, entonces ojalá y se logre que se dé un acuerdo".