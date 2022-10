Exigen resolver demandas en Universidad del Bienestar

Ciudad de México.— Diputados de la Comisión de Educación exigieron a Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades del Bienestar, que resuelva de inmediato las demandas de la comunidad, en lugar de amenazar a estudiantes y maestros por atreverse a protestar por las condiciones en que se encuentran.

Condenaron el tono autoritario en el que la funcionaria se dirigió a los alumnos, lejos de principios de gente de izquierda que ha apoyado movimientos estudiantiles.

PUBLICIDAD

Los legisladores alertaron que están en juego años de vida de los jóvenes que están en dichas universidades, porque corren el riesgo de que no se puedan titular por haber recibido una enseñanza deficiente.

REFORMA publicó que la funcionaria federal amagó a los estudiantes de medicina de la Ciudad de México, en una reunión donde daría respuesta a sus demandas. "Serán víctimas del escándalo que provocan", advirtió, además de llamarlos ociosos, por hacer protestas públicas.

Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN, ex Rector de la Universidad de Guanajuato, dijo que esas no son las respuestas que espera la comunidad ante las carencias que soportan.

"Las declaraciones a estudiantes de Raquel Sosa no se caracterizan por su apertura al diálogo y a la construcción de oportunidades", dijo.

Señaló que estudiantes y profesores de las instituciones exigen lo razonable: infraestructura adecuada, pagos a tiempo, clases suficientes y de calidad, por lo que no debería ser una sorpresa que haya exigencias.

Además, advierten que no existen títulos o procesos de validación claros.

"Nadie está interesado en el fracaso de esas universidades, por terrible que haya sido la implementación, porque se deja a la deriva a miles de jóvenes con sus proyectos y esperanza de vida, urge buscar alternativas que les ayuden terminar en buen puerto su formación.

"El daño ya está hecho, debemos concentrarnos en el remedio: generar mecanismos para evitar el desamparo en que se quedan todas esas personas que protestan, que además están en su derecho de hacerlo", manifestó el legislador del PAN.

La diputada del PRD Olga Luz Espinosa condenó la respuesta de la coordinadora de las Universidades para el Bienestar, Raquel Sosa, a alumnos que exigieron mejores condiciones para realizar sus estudios.

"Ese es el sello de la casa de este Gobierno. Terrible la respuesta. Es lamentable que la coordinadora de las Universidades del Bienestar no pueda dar la cara, es una grosería lo que están haciendo", dijo Espinosa, secretaria de la Comisión de Educación.

Señaló que su grupo parlamentario presentará un punto de acuerdo para que acuda a comparecer Sosa ante los legisladores, porque desde que inició la 65 Legislatura se ha pedido varias veces que se presente a explicar los avances del programa de las Universidades del Bienestar y cómo se resolverán las deficiencias del mismo.

"Ya es hora de que Raquel Buenrostro se presente, sobre todo después de estos acontecimientos". dijo.

Aseguró que los estudiantes tienen toda la razón en protestar, en especial los que cursan carreras de ciencias de la salud, como medicina, enfermería y veterinaria.

En esas carreras, dijo, se necesita cumplir con campos clínicos y con un servicio social donde les exigirán práctica desde la escuela.

Sin talleres, bibliotecas, laboratorios y sin los campos clínicos adecuados no podrán titularse; esos jóvenes enfrentarán graves problemas si no se solucionan desde ahora", advirtió la diputada del PRD.

"No se vale que engañen así a los jóvenes que van a esas universidades, no les dan lo necesario para su aprendizaje, así no se podrán titular", señaló.

Consideró que las Universidades del Bienestar se crearon sin una planeación educativa y ahora se empiezan a gestar las consecuencias, con egresados que no están debidamente preparados, que tendrán problemas para el reconocimiento de sus estudios y para poder colocarse.

"No se pueden crear así nada más universidades, solo porque el Presidente lo pidió, no, no. Hay que invertir en construir escuelas, en contratar a docentes capacitados, aptos para cada materia, ofrecer todos lo necesario para una carrera, especialmente para medicina", resaltó.

Agustín Carlos Basave, diputado de Movimiento Ciudadano, indicó que Sosa se comportó en forma autoritaria y no resolvió nada en la reunión que tuvo con los estudiantes.

"Son más autoritarios hoy, que muchos de los personajes del ayer que combatían de jóvenes, que aquellos de la vieja política a los que les protestaron y a quienes combatieron cuando eran jóvenes", criticó.

Señaló que los estudiantes están protestando porque los engañaron, porque las condiciones de la educación del actual régimen son deplorables y nadie del Gobierno Federal les resuelve nada.

"Las estudiantes van a los medios, al Grupo REFORMA, porque eso sí funciona y porque solamente así los escuchan, cuando se les exhibe", aseguró.

Consideró que con la llamada Cuarta Transformación, todos pierden en materia educativa.

"Pierden las estudiantes que no reciben las clases para las que se inscribieron; pierden las maestras y los docentes que enfrentan una incertidumbre laboral y administrativa tremenda, con cambios de planes de estudio, además, de la noche a la mañana y que son producto de ocurrencias y sin consulta previa; y se pierden otros 4 años y contando, que son valiosísimos para la educación de una generación que dentro de poco va a tener que enfrentar el mundo laboral", sostuvo.

Opinó que el Gobierno creyó que estaban con jóvenes dóciles, a quienes podían "venderles espejitos", pero les salieron despiertos y valientes para exigir sus derechos.