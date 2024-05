Asegura Xóchitl que Morena financia campañas con huachicol

Reynosa, México.- Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD a la Presidencia de la República, aseguró que en Tamaulipas es donde más se refleja que Morena es un partido de delincuentes por financiarse con la importación ilegal de combustible.

Cuestionada sobre la negativa de México a autorizar visas a agentes de la DEA, la candidata en gira por Reynosa, respondió que el Gobierno debería pedir colaboración de Estados Unidos en temas de lavado de dinero porque Morena usa recursos ilícitos provenientes del "huachicoleo".

"En lugar de ponerse a trabajar acá en Estados Unidos para cooperar en temas de lavado de dinero", señaló, "lo que pasa es que no acabamos de entender que Morena es el partido de los delincuentes".

"Aquí, aquí nació (Sergio) Carmona, aquí en Tamaulipas. Aquí, cuando nombran a su hermano, director de la aduana de Tamaulipas, crece la importación de combustible robado", afirmó.

Puntualizó que según los mismos datos del SAT, allí se reporta en cifras el monto de combustible robado cada año.

"Nosotros estimamos 150 millones de barriles de petróleo de combustible importado de manera ilegal", dijo.

"Comparen las importaciones de Estados Unidos y las exportaciones de Estados Unidos, analicen los diferendos. Estamos hablando de 700 mil millones de pesos que Morena y sus aliados se han robado para las campañas electorales".

Gálvez recalcó que Carmona financió las campañas de Tamaulipas y Sinaloa.

"Por eso lo mataron en Nuevo León y el hermano está como testigo en Estados Unidos. ¿Por qué en México no se investiga todo esto? ¿Por qué no se investiga cómo está ahí entrando dinero del narcotráfico a las campañas políticas?", cuestionó.

Demandó a la gente despertar y darse cuenta que con Morena el pueblo está en manos de delincuentes.

"No puede ser que Reynosa -haya- el cobro de piso, Matamoros esté a la orden de día y el alcalde no hagan nada y el gobernador no hagan nada. Pregúntenle a la gente", sugirió.

Tras la entrevista, Xóchitl, ante un millar de simpatizantes y ciudadanos reunidos en el salón La Cantera de Reynosa, recalcó sus acusaciones y reiteró que el finado Sergio Carmona financió a Morena con dinero proveniente de la importación ilegal de combustible.