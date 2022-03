Exige López Obrador limpia de corrupción en Pemex y CFE

Minatitlán.- Tras los escándalos por presunto conflicto de interés, relaciones cuestionadas con proveedores y señalamientos por entrega de contratos, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a los directores de Pemex, Octavio Romero; y de la CFE, Manuel Bartlett, acabar de una vez con la corrupción que prevalece en esas empresas.

Durante la ceremonia por el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, el mandatario federal demandó a los funcionarios, ahí presentes, no dar pretextos a sus adversarios para cuestionar a su Gobierno.

"Sigamos rescatando la industria eléctrica y la industria petrolera, en cuanto a la industria petrolera no permitamos nunca más la corrupción en Pemex. Limpiemos por completo, terminemos de limpiar la corrupción en Pemex", dijo.

"Lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, no les demos ningún pretexto a los conservadores, que no tengan ninguna excusa, porque estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo en administración honesta de los bienes del pueblo, de los bienes de la nación".

El regaño se registró luego de semanas de escándalo por un presunto conflicto de interés en Pemex, debido a que un ejecutivo de la empresa Baker Hughes, proveedora de la petrolera, rentó una casa en Houston a la familia de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

Además, el mandatario también tuvo que hacer frente a otra polémica, cuando se reveló que su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán, también había conseguido contratos con la empresa.

En la CFE, su titular ha sido señalado por la propiedad de varios inmuebles y, en 2020, su hijo, Manuel Bartlett Álvarez, intentó vender al IMSS, con sobreprecio, ventiladores para la atención de pacientes Covid que requerían terapia intensiva.

Este viernes, el presidente también pidió a las empresas del sector energético, cuidar el medio ambiente y evitar la quema de gas.

"Cuidemos el medio ambiente, extraigamos del subsuelo solo el petróleo que necesitamos para abastecer el mercado interno, no sigamos vendiendo petróleo crudo y comprando combustibles en el extranjero, refinemos toda nuestra materia prima", señaló.

"Evitemos la quema del gas y cuidemos de estos recursos no renovables que serán la herencia que entregaremos a las futuras generaciones de mexicanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos".

El pasado primero de marzo, Reforma publicó que, en los primeros tres años de esta Administración Pemex disparó en más del triple el desperdicio de gas natural, de acuerdo con datos de la propia petrolera.

Durante 2021 -últimos datos disponibles-, Pemex envió a la atmósfera 225 mil 523 millones de pies cúbicos del hidrocarburo, 248 por ciento más que en 2018, lo que no sólo agrava las pérdidas de la petrolera, sino también la contaminación.

En la ceremonia de este día, se proyectó un video institucional en el que la empresa aseguró que se ha reducido la quema.

"A través de diversas acciones, Pemex ha reducido los volúmenes de gas enviados a la atmósfera y se ha aprovechado el gas que se produce. Aumentaremos la producción de gas húmedo y para su procesamiento se rehabilita y se da mantenimiento a los complejos de Nuevo Pemex y Cactus con lo cual obtendremos un incremento de gas seco, gas LP, etano y naftas", se escuchó.

Insiste en reforma

Por otro lado, el presidente aprovechó la conmemoración para insistir en la necesidad de que se apruebe la reforma que envió al Congreso en materia de energía eléctrica.

Para ello, pidió seguir el ejemplo del General Lázaro Cárdenas, quien dio creación a la CFE durante su Gobierno.

"El general Cárdenas no se equivocó al nacionalizar el petróleo para convertirlo en palanca de desarrollo nacional. Nosotros tenemos que seguir su ejemplo y no permitir que intereses particulares, nacionales o extranjeros se apoderen de lo que es del pueblo, de lo que es de la nación", llamó.

"En el 84 aniversario de aquella fiesta histórica no solo debemos de sentirnos orgullosos del rescate de nuestra industria petrolera, sino también en una lucha por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica".

Inicia nueva relación: Aldana

El dirigente del sindicato petrolero Ricardo Aldana se desmarcó del exlíder de ese gremio Carlos Romero Deschamps, acusado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

-Era usted mano derecha de Romero Deschamps, ¿Cómo se va a desmarcar?, se le pregunto a Aldana tras la ceremonia del 84 Aniversario de la Expropiación Petrolera en la Refinería dé Minatitlán, evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Pero me creció otra mano, se me cayó una y me creo otra", ironizó.

-¿Tiene relación con Romero Deschamps?, se le insistió.

"No, no tengo relación", afirmó.

Romero Deschamps no figuró en los Aniversarios de la Expropiación Petrolera de 2019, 2020 y 2021.

"El sindicato siempre ha estado presente en la vida nacional, esto fue un impasse por las condiciones en las que se presentó todo esto, pero hoy retomamos otra vez la relación", planteó.

Sin embargo, Aldana reclamó que existen actualmente unas 14 mil plazas congeladas por parte de Pemex.

"Hace falta seguridad, empleo, hay plazas que deberían haber estado ya en la estructura definitiva. Estamos esperando. Bloqueadas aún hay 14 mil", reprochó.

Añadió que no es un tema de modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, sino que éste se cumpla.

-¿No van a pedir que Pemex los apoye otra vez con recursos como estaban los anteriores contratos?, se le inquirió.

"Nosotros no necesitamos recursos, lo que necesitamos es que Pemex cumpla con su contrato, nada más, no se trata de dinero", dijo

De acuerdo con Aldana, sí saludó al Presidente López Obrador de mano, situación que no fue vista en la ceremonia.

"Sentí su saludo franco (pero) los problemas del sindicato los voy a arreglar con Pemex", expuso.

Aldana fue sentado en la primera fila de los invitados, rodeado de personal de confianza.

Esta vez no hubo matracas, banderas, playeras, gorras, batucadas y vivas para un dirigente sindical petrolero, como en los tiempos de Romero Deschamps.