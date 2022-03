Vetaría AMLO iniciativa que permite embargo de salarios a trabajadores

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó, y dijo que vetaría si se aprueba en todas las instancias legislativas, la reforma que avalaron diputados que permite a instituciones financieras que presten a trabajadores cobrarse 'a lo chino' directamente de sus sueldos.

En la conferencia mañanera desde Veracruz, el mandatario federal afirmó que el salario de los trabajadores es sagrado y que ningún banco ni institución financiera debe prestarse a eso.

"No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera, y el Gobierno no debe prestarse a eso, no estoy de acuerdo con esa iniciativa", aseguró.

López Obrador dijo que aún falta que el Senado revise la reforma y urgió a los legisladores a que la revisen bien.

"Afortunadamente, todavía no se aprobó o se aprobó en el Senado y paso a la Cámara de Diputados y se rechazó, se regresa al Senado, ojalá y los senadores la revisen bien, los legisladores, muchas veces, esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores", indicó.

"No creo que nadie consciente, un legislador apruebe eso. Creo que no se profundizó en el tema, afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa".

"Sí, respetuoso del Poder Legislativo".

-¿La vetaría?, se le preguntó.

"Si se aprobara sí", respondió.

Reforma publicó hoy que la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma que permite a instituciones financieras que otorguen créditos a trabajadores cobrarse "a lo chino", directamente de su sueldo.

De esta forma, el empleador primero le paga al acreedor y lo que sobre se le depositará al empleado.

Con 227 votos a favor, siete abstenciones y 210 en contra, incluidos 13 de Morena y 7 del PT, la Cámara baja avaló incluir en la ley el concepto de "cobranza delegada", a través del cual los trabajadores cederán a los patrones el pago de créditos de nómina asociados a sus salarios.

De esta manera, los patrones pagarán los créditos de sus empleados antes de entregarles sus salarios.