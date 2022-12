Exige Ebrard: debate, encuesta y plazo para dejar cargos

Monterrey.- El canciller Marcelo Ebrard enlistó este domingo las condiciones para una contienda pareja para la candidatura de Morena a la Presidencia, que incluye debates públicos entre aspirantes, fecha límite para dejar cargos públicos y una encuesta amplia con una sola pregunta.

Ebrard enunció sus condiciones en un acto en Monterrey, donde lo acompañó Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a quien entregó su manifiesto por escrito.

PUBLICIDAD

"Hoy nuestro movimiento tiene ante sí el reto de preservar y profundizar la transformación. Tiene el desafío inmenso de mantenerse unido para consolidar ese proceso de regeneración de la vida pública.

"Nuestros planteamientos, cimentados en principios democráticos, son los siguientes:

- La celebración, en el primer semestre de 2023, de debates entre las y los aspirantes para contrastar perfiles, trayectorias y propuestas.

- El establecimiento de una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de la celebración de la primera encuesta de reconocimiento.

- Que la aplicación de la encuesta para la selección del coordinador de los Comités de Defensa del Voto de Morena sea realizada y supervisada de manera independiente y verificable, idealmente, con una sola pregunta en urna simulada.

El dirigente de Morena acompañó a Ebrard en un acto organizado por los simpatizantes del canciller y que se denominó: "Encuentro por el Futuro, Nuevo León con Marcelo".

Tanto en el acto, como en una conferencia de prensa, posterior el dirigente líder morenista Mario Delgado ofreció imparcialidad y que las propuestas planteadas por Marcelo Ebrard eran valiosas y se iban a revisar.

En el acto, verificado en el Mercado Juárez, en el Centro de Monterrey, Delgado ofreció mantener la unión como partido, sin perseguir proyectos personales.

"En nuestro movimiento no nos cansamos de promover un proceso de unidad, de ser conscientes que es mucho más grande en lo que estamos participando que no se trata de proyectos personales, sino de un proyecto de país", dijo.

Aseguró que el partido será un árbitro justo en la encuesta para definir al candidato a la Presidencia.

"La dirigencia nacional es muy consciente de lo que está en juego y no nos vamos a equivocar, nuestro papel es ser un árbitro imparcial, garantizar juego limpio, garantizar piso parejo. La dirigencia no puede interferir no puede tener favorito, es más, no podemos tener ni corazoncito porque quien debe decidir es la gente", ofreció.