Recibe AMLO reporte tras sismo en Técpan

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este domingo reporte de autoridades civiles y militares, quienes descartaron afectaciones y daños tras el sismo de magnitud 6 con epicentro en Tecpan, región de la Costa Grande de Guerrero.

El mandatario se comunicó con el Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; con Laura Velázquez, directora de Protección Civil; y con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quienes coincidieron en el reporte: sin daños ni pérdidas humanas.

"El reporte que tenemos sobre el sismo en Tecpan, Guerrero, es que afortunadamente no hay daños mayores", indicó el presidente López Obrador, quien además difundió un extracto de la llamada que tuvo con Ricardo Trevilla, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

"Dígale al General Secretario (Luis Cresencio Sandoval) que desde temprano me informaron ahí en su oficina, pero que estaban buscando la información para que usted, como jefe del Estado Mayor, me informara, qué bueno que no hubo daños mayores", indicó el mandatario.

También compartió la conversación que tuvo con la mandataria de Guerrero, Evelyn Salgado, a quien le encargó un nuevo reporte cuando tuviese más información.

"Todo muy bien hasta el momento", dijo la gobernadora al presidente, "están ya realizando el recorrido en Tecpan, donde fue el epicentro, hasta el momento no hay pérdidas qué lamentar, están haciendo revisión en hoteles y en la franja costera no hay daños hasta el momento".

La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó el lugar del epicentro y la magnitud.

"En la Costa Grande se sintió más fuerte, pero no se reportan daños. No se reportan daños ni en Guerrero y tampoco en la Ciudad de México. Se ha hecho sobrevuelvo sobre Acapulco y me informan que no hay ningún daño por el momento", indicó Velázquez.