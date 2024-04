Exalta Xóchitl Gálvez 'valentía' de Enrique Alfaro

Guadalajara, México.- Xóchitl Gálvez exaltó hoy la valentía mostrada por el Gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, al mantener su exigencia de buscar un nuevo Pacto Fiscal para el Estado.

De visita en Jalisco para reunirse con mujeres y estudiantes, Gálvez acusó a la Federación de "gandaya" y de quedarse con el dinero que le corresponde a los Estados para someter a Gobernadores.

"Yo celebro que el Gobernador de Jalisco haya sido un hombre que se haya mantenido valiente exigiendo a la Federación lo que le toca", dijo la candidata presidencial entrevistada en el noticiario de radio En Punto.

"Yo les diría, para mí sí es importante ser Federalista, darles lo que les toca".

La abanderada de Fuerza y Corazón por México mencionó los casos de Omar Fayad, de Hidalgo; Alejandro Murat, de Oaxaca y de Alfredo del Mazo, del Estado de México, entre otros, como ejemplos de gobernadores que terminaron en Morena tras ser sometidos por el Gobierno federal.

Gálvez aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, buscará hacer una distribución justa del presupuesto, no desviará recursos etiquetados ni llevará a cabo obras faraónicas.

"Yo sí creo que Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, los Estados del Norte que le aportan tanto al País deberían de recibir lo justo, hoy no están recibiendo lo justo", agregó.

"Yo no voy a desviar los recursos que están etiquetados en el Presupuesto. Yo no me voy a enfocar en las obras faraónicas así de miles de millones de pesos. Mis obras faraónicas van a ser hospitales, van a ser que las carreteras estén bien mantenidas, en eso nos vamos a enfocar y a los agricultores de Jalisco y a los ganaderos tengan la certeza que no van a estar solos nunca más".

En entrevista por separado, en la misma estación de radio, el candidato de Fuerza y Corazón por México a la Cámara Alta, Francisco Ramírez Acuña, también reconoció la postura de Alfaro frente al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Reconocimiento al señor Gobernador (Enrique Alfaro) cuando empieza a exigir el tema del federalismo fiscal y poderle dar mejores atenciones desde la Cámara de Diputados con el Presupuesto", dijo el ex Mandatario estatal.

"Por eso puede tener la plena seguridad el Gobernador del Estado que conmigo en el Senado de la República va a tener un aliado para traer recursos para Jalisco y a los 125 municipios de Jalisco".