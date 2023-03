Estados Unidos miente, es pura politiquería: AMLO

Ciudad de México.- Luego que Estados Unidos advirtió sobre "problemas significativos" en México en materia de derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ese país miente y que su informe es pura politiquería.

"No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería con todo respeto. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto, no quieren cambiar. Entonces, se creen el Gobierno del mundo, se asumen como el Gobierno del mundo".

"Y sólo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse así son, nada más decir que no es cierto (lo de su informe), que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a ver mal", comentó López Obrador.

El Gobierno de Estados Unidos advirtió sobre "problemas significativos" en México en materia de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación e insuficiente investigación de casos de violencia de género.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de EU indica que, si bien las autoridades mantuvieron en general un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo diversos casos de abuso.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal lamentó la postura de Estados Unidos en defensa de los derechos humanos y libertad de expresión cuando esta nación buscar tener preso a Julian Assange, fundador de Wikileaks.

"Es como si nosotros los evaluáramos (a Estados Unidos) en derechos humanos. Oye: ¿Por qué no a Assange? Si estás hablando de periodismo y de libertad, ¿por qué tienes preso Assange? Si se habla actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el Gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa?

"Y así, ¿por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes?", enlistó.

López Obrador criticó también que el Gobierno de EU busque detener a Donald Trump por un presunto delito y aseguró que esto es con el fin de que no aparezca en la boleta electoral del 2024.

"Otra más, con todo respeto, está declarando el expresidente Trump que lo van a detener -creo que hoy- por un asunto supuestamente, ¿como dicen los abogados?, presuntamente. Que lo van a detener, si fue sí así pues todo mundo sabría, por qué no nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral", señaló.

El titular del Ejecutivo federal recordó que él también fue víctima de la fabricación de delitos para que no fuera candidato en el 2006 y expresó que "ya chole" con la actitud de Estados Unidos y los invitó a cambiar su actitud.

"Y si digo esto (sobre Trump) es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato. Y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida. Pero todo esto en plan de amigos. nada más para ver si (en Estados Unidos) van cambiando. Como se dice coloquialmente: ¡ya chole!", agregó.