Rechazó AMLO otra planta de Tesla porque tenía que pagar 50%

Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en una llamada con Elon Musk, líder de Tesla, se negó a darle un subsidio de 50% para instalar en México plantas de baterías.

Durante la mañanera, en Oaxaca, el mandatario federal contó que platicó con Musk del subsidio que da el Gobierno de Estados Unidos a empresas de industrias limpias.

"Acabo de hablar con el de Tesla (Elon Musk), bueno hablé dos veces con él, sobre una planta que van a instalar en Monterrey y quiere poner también plantas para baterías, nada más que el Gobierno de Estados Unidos tiene una política ahora, buena, considero, pero ellos tienen la posibilidad de aplicarla, que si una empresa invierte, el Gobierno le da un subsidio del 50% de su inversión, o sea, si inviertes mil millones de dólares, el Gobierno le da, a fondo perdido, 500 millones", dijo López Obrador.

"Y no queda el Gobierno como socio, no, es un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias, en todo lo relacionado con la industria automotriz para carros eléctricos, los semiconductores, los chips, en todo eso".

El presidente López Obrador le dijo a Musk que dar el 50% no va con sus políticas.

"Entonces, cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo 'bueno, sí está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50%, eso no, no podríamos, además, no va de acuerdo con nuestras políticas'", reveló AMLO.

López Obrador agregó que en la plática le dijo a Musk que si bien no apoyarían con dinero, México sí tiene trabajadores responsables.

"Y él se ríe y le digo 'pero tenemos cosas muy buenas, por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo' ahora sí que casi casi le digo de manera coloquial, '¿en dónde los vas agarrar, tan trabajadores y responsables?'", indicó.

"Y él responde 'claro', dice, 'son trabajadores, muy buenos, responsables, con ética', me acuerdo que mencionó", narró el presidente.

-¿Le planteó el dueño de Tesla (replicar el subsidio)?, se le preguntó en la conferencia.

"No, no, es que salió el tema, por lo que estamos mencionando, pero en el caso de estas industrias que tiene que ver con baterías, con chips, hay este subsidio en el Gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden decidió apoyar a industriales de esta manera, entonces de ahí salió, son ventajas comparativas", expresó.

"Bueno, sí, tú vas a tener este subsidio, pero nosotros tenemos recursos naturales, tenemos electricidad, tenemos agua y lo más importante, fuerza de trabajo capacitada, responsable".

Reforma informó el 3 de marzo que el Gobierno mexicano fue quien sugirió a Tesla instalar una planta de baterías eléctricas en el país, pero la Secretaría de Hacienda rechazó el plan porque la compañía exigía igualar una legislación de EU que en México no existe.

Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda, expuso que la compañía Tesla pidió igualar los incentivos que en EU ofrece la Ley para la Reducción de la Inflación.

Esta Ley está apoyada en 369 mil millones de dólares de incentivos para atender todo lo relacionado con cambio climático, movilidad y electromovilidad, entre otros rubros, pero México no es capaz de igualar esta legislación, detalló el secretario.