Enlista AMLO logros de 4T y su 'humanismo mexicano'

Ciudad de México.- Desde el Zócalo capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México es santuario de libertades, enlistó logros de su Gobierno y planteó llamar su doctrina como 'humanismo mexicano'.

Aseguró que el movimiento que encabeza está ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones, y que México es ahora un santuario de libertades.

PUBLICIDAD

"Hemos reducido la incidencia selectiva, las manifestaciones de protesta son pocas, no proliferan las huelgas ni existe ingobernabilidad, se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir, México hoy es santuario de las libertades".

"Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hace unos días sin ningún obstáculo, hicieron su cumbre los más famosos personajes de la ultraderecha en el mundo", dijo mientras se escuchaban abucheos de la multitud.

El Gobierno, aseguró, no participa en fraude electoral y la Fiscalía General de la República y los Poderes Legislativo y Judicial actúan con absoluta independencia.

"Amigas y amigos, la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción y aún cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de Gobierno que estamos aplicando, mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano".

Por ejemplo, aquí en la ciudad de México hace unos días sin ningún obstáculo, hicieron su cumbre los más famosos personajes de la ultraderecha en el mundo

Aseveró que la mayoría de quienes participaron en la contramarcha del Ángel de la Independencia al Zócalo son jóvenes.

"Y hay algo que quiero compartir con ustedes, dos reflexiones cortas, breves, una que me llamó mucho la atención y que me hizo muy feliz es que la mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes, hay relevo generacional".

Ante el clamor popular de que se reelija, el tabasqueño dijo que no porque es maderista.

"No, no a la reelección, nosotros somos maderistas. Sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección", enfatizó.

Presumió que en su Gobierno el salario pasó de 88 a 172 pesos, un incremento de 62 por ciento en términos reales.

"En la frontera el incremento ha sido de más del doble, algo nunca visto en los últimos 40 años", agregó.

Anticipó que en unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo, el cual espera que sea de alrededor del 20 por ciento.

"Deseo que sea acordado por unanimidad, entre el sector obrero empresarial y el Gobierno y también deseo que ronde en el 20 por ciento porque así llegaríamos al final de nuestro Gobierno, con un incremento del 100 por ciento, en términos reales en todo el territorio nacional".

El Mandatario aseveró que su Administración enfrentó la pandemia de Covid-19 con eficiencia y agradeció a médicos y enfermeras que arriesgaron sus vidas para salvar a los enfermos.

"Enfrentamos la pandemia con dolor, pero con eficiencia y con mucha solidaridad en nuestro pueblo.

"De inicio, en cinco meses, en cinco meses vacunamos con una dosis a casi todos los adultos mayores del País. Se han aplicado 228 millones de vacunas", aseveró.

Aseguró que su Gobierno no ha contratado deuda adicional, receta que, dijo, se aplicaba en el pasado para rescatar a los de arriba.

"Porque decían que si llovía fuerte arriba goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa, nos decían, si se llena el vaso, si se llena la copa, se derrama.

"No, esa es una mentira, un sofisma, se va a llenando la copa y ponen otra y nunca se derrama nada, es también, decían para justificar a los políticos corruptos, se baña, pero salpica, al carajo con todo eso".

Dijo que ahora todo el apoyo es de abajo hacia arriba, pues ha demostrado que en materia de política económica funciona la fórmula de desterrar la corrupción y de acabar con los lujos y el derroche en el Gobierno.

Aseguró que, en cuatro años de su mandato, no se ha comprado ni un sólo vehículo nuevo para algún funcionario del Ejecutivo federal, desapareció el Estado Mayor Presidencial (EMP) y se acabaron las pensiones millonarias a los ex Presidentes.

"No se permite el influyentismo, el nepotismo, el amiguismo, ni mucho menos la corrupción o la impunidad, se ha reducido del gasto en publicidad del Gobierno y se han ahorrado 42 mil millones de pesos.

"Por eso no es mal negocio aguantar los los insultos, hasta la calumnia", enfatizó.

Mientras hablaba, la multitud insistió al Presidente con la idea de reelección.

"No estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo" coreaban.

- "Reelección", le gritaron al tabasqueño que señalaba lo que falta hacer durante lo que queda de Gobierno.

"No", contestó el mandatario.

"Nosotros somos maderistas, no a la reelección", insistió.

Las participaciones a Estados y municipios, presumió, se entregan de manera rigurosa con puntualidad, incluso por adelantado.

"Hasta 12 municipios han crecido en el tiempo que llevamos en el Gobierno 50 por ciento para que no digan: 'es que no nos entrega presupuesto a la Federación', no, a todos y también quiero subrayar, no hay ninguna distinción, pertenezcan los gobiernos al partido que sea, porque el presupuesto no es de los partidos, el presupuesto es del pueblo".

Aseguró que durante su Administración la inversión pública en obras de infraestructura y desarrollo ha crecido el 78 por ciento y que se han destinado a la rehabilitación de seis refinerías 40 mil 158 millones de pesos.

Recordó que se compraron las acciones de la empresa Shell de la refinería de Deer Park, en Texas, en 600 millones de dolares.

"Con las utilidades de solo un año, ya se pagó la inversión y esa planta que produce 210 mil barriles diarios de combustible ya es de México".

Aseguró además que la refinería de Dos Bocas ya va a comenzar a producir combustibles.

"Con una inversión de 11 mil millones de dólares, se construyó la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, para procesar 340 mil barriles de petróleo crudo, esta planta ya está en periodo de integración y que no coman ansias nuestros adversarios, conservadores, ya va a empezar a producir gasolina, diésel".

Sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aseguró que la terminal atrae a cada vez más pasajeros.

"Se acuerdan lo que decían del aeropuerto, que no iba a ser utilizado y ya empezó el aeropuerto a tener cada vez más pasajeros, un promedio de 8 mil pasajeros diarios y cada vez van a ser más (...) uno de los mejores aeropuertos del mundo".

Señaló que desde que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina se hicieron cargo de las aduanas ha incrementado la recaudación.

"Se ha registrado un aumento en el ingreso de las aduanas del 10 por ciento ya estamos recaudando en las aduanas más de un billón de pesos anuales, no hay fugas de dinero, nada de que 'ayúdame, si ya llegaste, si somos amigos, si estuvimos en la lucha junto, dame una aduana cuando menos', eso se acabó, se terminó por completo".

El Presidente reiteró que sus adversarios conservadores son muy hipócritas, cuya doctrina es la hipocresía.

"Lo tengo que decir, aunque no es mi gusto, lo tengo que decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas, muy falsarios, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía.

"Pero es importante, muy importante que se sepa, en nuestro Gobierno no hay funcionarios como García Luna".

Dijo que su Gobierno no hace pactos con el crimen organizado ni vende plazas y que se ataca a los cárteles con la misma fuerza.

"No se hace ningún acuerdo con ningún grupo de la delincuencia organizada, el que comete un delito tiene que ser castigado, la ley se aplica por parejo".

Refrendó su compromiso de aclarar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

"Hicimos el compromiso de esclarecer estos hechos y vamos a cumplir, ya estamos avanzando".

Afirmó que hasta en los momentos más difícil de la pandemia, su Gobierno garantizó lo básico al pueblo.

"No ha habido hambre y por eso se ha mantenido la paz ya permanecido encendida la llama de la esperanza".

El Presidente enfatizó que Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, no aceptó ser Primera Dama por lo que no va a participar en ningún proceso electoral.

"No va a participar en ningún proceso electoral, ofrezco disculpas por decirlo, pero esto es un asunto de interés público debe de quedar muy claro".

Pidió además al empresario Carlos Bremer ponerse de pie, luego de anunciarlo cómo alguien que promueve el deporte.

"Como en su práctica profesional, año con año y aquí estoy viendo una persona, el empresario Bremer, que ayuda al deporte, ¿te paras?".

Reconoció a Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, como un estadista que ha impulsado la integración entre México, Estados Unidos y Canadá.

"Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, es evidente que con el Gobierno de Estados Unidos estamos trabajando juntos, respetando nuestra soberanía y manteniendo una política al mismo tiempo de cooperación y buena vecindad.

"Reconozco como estadista al presidente Biden con los pueblos y países de nuestra América, la relaciones de hermandad, más ahora cuando están en funciones o a triunfado legal y legítimamente gobernantes afines a nuestras convicciones de igualdad, justicia y soberanía, un saludo desde el Zócalo a Lula da Silva".